شكرا لقرائتكم خبر عن وزراء الخارجية العرب يطالبون إثيوبيا بالامتناع عن بدء ملء سد النهضة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال مجلس وزراء الخارجية العرب، أمس، إن الأمن المائى لكل من مصر والسودان، جزء لا يتجزأ من الأمن القومى العربى، مؤكدين رفضهم أى عمل أو إجراء يمس بحقوق جميع الأطراف فى مياه النيل.

وشدد الوزراء، خلال اجتماعهم الطارئ- المخصص لبحث أزمة سند النهضة الإثيوبى، بناءً على طلب مصر، وبرئاسة سلطنة عمان، عبر تقنية الفيديوكونفرانس، على ضرورة امتناع جميع الأطراف عن اتخاذ أى إجراءات أحادية، بما فى ذلك امتناع إثيوبيا عن البدء فى ملء خزان السد، دون التوصّل إلى اتفاق مع دولتى المصب حول قواعد الملء والتشغيل، لما يمثله هذا الإجراء من خرق صريح لاتفاق إعلان المبادئ المبرم بين الدول الـ3 فى الخرطوم، بتاريخ 23 مارس 2015.

وأعرب الوزراء، عن التقدير لمبادرة السودان؛ بالدعوة لعقد جولات المفاوضات التى أجريت خلال الفترة من 25 مايو حتى 17 يونيو الماضيين، بهدف التوصّل إلى اتفاق حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، ورحبوا بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة، لحث الدول الـ3 على التوصّل إلى اتفاقية مشتركة عبر المفاوضات ومساندته لجهود السودان فى هذا الصدد، معربين عن قلقهم الشديد إزاء تعثر المفاوضات فى بعض جوانبها الهامة بين مصر والسودان وإثيوبيا، مؤكدين فى الوقت ذاته ضرورة استئناف المفاوضات بحسن نية من أجل التوصّل إلى اتفاق عادل يراعى مصالح الأطراف كافة.

وأشار الوزراء، إلى ضرورة التزام «مصر والسودان وإثيوبيا» بمبادئ القانون الدولى، ومبادئ (الالتزام بعدم إحداث ضرر جسيم، والاستخدام المعقول والمنصف للمجارى المائية الدولية، والتعاون، والإخطار المسبق والتشاور) وطالبوا بأهمية استكمال الدراسات الفنية الخاصة بالآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لهذا السد على دولتى المصب، ودعوا الدول الـ3 للعودة للمفاوضات بحسن النية وبذل الجهود للتواصل إلى توافق يفضى إلى استكمال التفاوض فى أسرع وقت ممكن؛ حال قيام إثيوبيا بإعلان عدم بدء الملء بشكل أحادى، لحين التوصّل إلى اتفاق.