شكرا لقرائتكم خبر عن نتطلع لنسبة تشغيل 50%.. غرفة المنشآت السياحية تشيد بقرار الحكومة بإعادة فتح المطاعم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية برئاسة عادل المصري، رئيس الغرفة، بقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بإعادة الفتح والتشغيل الجزئي للمطاعم والكافتيريات بنسبة 25٪ من طاقتها الإستعابية اعتبارًا من السبت المقبل مع تطبيق جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية.

وقال مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية في بيان صحفي، أن هذا القرار، قد جاء لإنقاذ الاستثمارات التي تم ضخها في قطاع المطاعم والكافتيربات والتي أوشكت على الانهيار بعد الخسارة التي تعرض لها نتيجة إغلاقها بسبب تفشى وباء كورونا المستجد.

وأضاف المجلس أن هذا القرار بالتشغيل الجزئي للمطاعم، يأتي بعد جهود مضنية قد تم بذلها من قبل رئيس محلس الإدارة الأستاذ عادل المصري عبر الاجتماعات واللقاءات المتكررة والمتوالية والمتعددة مع المسؤولين بالدولة وفي مقدمتهم الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، الذي أبدى تعاونًا وثيقًا، وأكد على دعمه ودعم الوزارة الكامل لمطالب الغرفة ورئيسها بإعادة التشغيل للمطاعم والفتح الجزئي مبدئيا، وكذلك التحركات الدؤوبة والتعاون المشترك مع الأستاذ أحمد الوصيف، رئيس اتحاد الغرف السياحية، من أجل إعادة الحياة لنشاط المطاعم السياحية مرة أخرى بعد نوقف دام لأكثر من 120 يومًا، تكبدت فيه المنشآت السياحية لخسائر فادحة كانت كفيلة بانهيار هذا القطاع إلا أن هذا القرار قد جاء ليكونر بمثابة طوق نجاة للمطاعم.

وثَمن مجلس الإدارة على كل هذه الجهود المبذولة من جميع المسؤولين بوزارة السياحة والآثار، واتحاد الغرف السياحية وغرفة المنشآت السياحبة والتي أسفرت عن صدرور قرار الحكومة بالفتح والتشغيل الجزئي للمطاعم، معربًا عن أمله أن يتم خلال الأيام المقبلة زيادة نسبة التشغيل الجزئي إلى 50 ٪، حتى تتمكن المطاعم من تحقيق الحد الأدني من الإيرادات ولمواجهة الأعباء المالية وغيرها المستحقة عليها.

وناشد المجلس في البيان جميع المنشآت السياحية التي تقدمت إلى الغرفة بطلب التشغيل الجزئي وفقًا للضوابط والقواعد والمعايير التي تم اعتمادها من قبل وزارة السياحة للتشغيل، بضرورة الالتزام بهذه المعايير، مشيرًا إلى أن هناك لجان من قبل وزارة السياحة ستقوم بالمرور والتفتيش على المطاعم والكافتيريات التي تم التصريحا بالتشغيل الجزئي للتأكد من التزامها بهذه المعايير والتي تهدف للحد من انتشار فيروس كورونا من خلال التباعد الاجتماعي والجسدى، وتخفيض عدد الرواد وطاولات الطعام وفقًا للنسبة المقررة.

وأوضح المجلس إلى أن هناك عقوبات قد تصل لحد إغلاق المنشآة وسحب الترخيص الخاص بها، وكذلك ترخيص عمل المدير النسؤول، مؤكدًا على الوعي الكامل لأعضاء الجمعية العمومية للغرفة في الارتقاء بمنطومة المطاعم السياحية، وتحقيقها لأفضل معدلات السلامة الصحية للجميع«الرواد والعاملين معًا» وفقًا لما تم إقراره من معايير صحية.

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