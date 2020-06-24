شكرا لقرائتكم خبر عن القليوبية تسجل 135 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجلت محافظة القليوبية، وفق بيانات وزارة الصحة الرسمية، 135 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، علاوة على 16 حالة أخرى مصابة جاءت لمستشفيات القليوبية من محافظات مجاورة لها.

وكشفت التقارير الرسمية لمديرية الصحة بالقليوبية، أن مدينة ومركز بنها ً وشبرا الخيمة سجلوا الثلاثاء أعلى معدلات الإصابة على مستوى المحافظة، بينما لم تسجل مدينة العبور وقها أي إصابات جديدة اليوم.

وجاءت خريطة الإصابات كالتالي: مركز ومدينة بنها 36 حالة إصابة جديدة، وشبرا الخيمة شرق وغرب 32 حالة إصابة، ومركز ومدينة طوخ 30 حالة إصابة، والقناطر الخيرية 9 حالات، وكفر شكر 7 حالات إصابة، ومركز ومدينة قليوب 12 حالة إصابة، وشبين القناطر حالة واحدة، والخانكة 8 حالات.