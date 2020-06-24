شكرا لقرائتكم خبر عن القليوبية تسجل 135 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
سجلت محافظة القليوبية، وفق بيانات وزارة الصحة الرسمية، 135 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، علاوة على 16 حالة أخرى مصابة جاءت لمستشفيات القليوبية من محافظات مجاورة لها.
وكشفت التقارير الرسمية لمديرية الصحة بالقليوبية، أن مدينة ومركز بنها ً وشبرا الخيمة سجلوا الثلاثاء أعلى معدلات الإصابة على مستوى المحافظة، بينما لم تسجل مدينة العبور وقها أي إصابات جديدة اليوم.
وجاءت خريطة الإصابات كالتالي: مركز ومدينة بنها 36 حالة إصابة جديدة، وشبرا الخيمة شرق وغرب 32 حالة إصابة، ومركز ومدينة طوخ 30 حالة إصابة، والقناطر الخيرية 9 حالات، وكفر شكر 7 حالات إصابة، ومركز ومدينة قليوب 12 حالة إصابة، وشبين القناطر حالة واحدة، والخانكة 8 حالات.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
58,141
-
تعافي
15,535
-
وفيات
2,365
كانت هذه تفاصيل خبر القليوبية تسجل 135 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.