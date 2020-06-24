شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل 15 حالة كورونا في ميت غمر وحالتين بالجمالية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور أحمد الطوبجي، مدير الإدارة الصحية بميت غمر، الثلاثاء، عن تسجيل 15 حاله إيجابيه لفيروس كورونا بمركز ومدينة ميت غمر ليصل إجمالي الحالات الإيجابية والمشخصة معمليا من خلال المسحات إلى 103 حالات.

وقال «الطوبجي»، على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: «أنه تم تسجيل 163 حالة اشتباه من خلال التشخيص الإكلينيكي منها 100 حاله بالعزل المنزلي، و63 بالمستشفيات بالإضافة إلى تسجيل سلبية وسلامة التحاليل لعدد 12 حاله بمركز ومدينة ميت غمر من خلال «تشخيص معملي أو مسحه».

وأضاف: «تأكد تمامًا شفاء وسلامة عدد 60 حالة حتى الآن من الحالات المصابة بمركز ومدينة ميت غمر».

وأشار إلى إجمالي الحالات هي: 103 إيجابي، و60 شفاء، و30 وفاة، وتحت العلاج والعزل المنزلي 186 حالة«.

كما أعلنت الإدارة الصحية بالجمالية عن تأكيد إيجابية حالتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت الإدارة الصحية في صفحتها على فيس بوك أن الإصابتين الجديدتين في قريتي «الإسكندرية الجديدة، وميت مرجا».

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وأكدت أنه تم حصر المخالطين بمعرفة فريق الترصد والجميع بحالة مستقرة.