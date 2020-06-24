طلب الحصول على قرض الدولة عبر بوابة الحكومة المصرية والأوراق المطلوبة هنا

طلب الحصول على قرض الدولة عبر بوابة الحكومة المصرية والأوراق المطلوبة لاينتهى البحث عنها من قبل المواطنين الراغبين الحصول على قرض الدولة ولايعرفن تفاصيله وكيفية التقديم عليه ورسوم طلب الخدمة، حيث أن وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٤٨؛ لسنه ١٩٩٨ من أجل التيسير والتسهيل على المواطنين الحصول على الخدمات الجماهيرية ومنها خدمة طلب الحصول على قرض الدولة ( للفئات المحددة بالقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٧) بوزارة الأوقاف، وتقدم بوابة الحكومة المصرية استمارة التقديم على قرض الدولة، ونعرضها لكم في هذا الموضوعز

طلب الحصول على قرض الدولة

أفادت الجهات الإدارية المعنية بتوفير الخدمة أن القرض ثمرة تعاون بين الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة الأوقاف، ونتابع معكم في هذا المقال كافة المستندات والأوراق، والمبالغ المطلوبة للحصول على الخدمة، والتوقيتات الزمنية المحددة لإنجازها.

رابط بوابة الحكومة المصرية

يمكنكم متابعة طلب الحصول على قرض الدولة عبر بوابة الحكومة المصرية والاستعلام عن المواعيد المحددة والبنود المذكورة للحصول على الخدمة عن طريق ديوان عام وزارة الأوقاف المصرية، من هنا

الأوراق المطلوبة للحصول على قرض الدولة

مفردات مرتب من جهة العمل الخاصة بصاحب القرض وتكون مختومة ومعتمدة.

تحميل المستند المذكور لسبب طلب القرض “تقرير طبي – وثيقة زواج حديثة” وغيرهم.

رسوم طلب قرض الدولة:

ثمن الاستمارة 5 جنيه فقط.

توقيت الحصول على طلب قرض الدولة

أكدت وزارة الأوقاف أن طلب الحصول على القرض يتم إنجازه خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب إذا كان مستوفي الشروط.

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الجدير بالذكر أن في حال عدم تنفيذ طلب قرض الدولة في التوقيت المحدد أوطلب مستندات أو مبالغ إضافية أي كان السبب يمكنكم التواصل مع الجهات الآتية:

وزارة الأوقاف ت : 3926155

هيئة الرقابة الإدارية المركز الرئيسي بالقاهرة ت: 022902728

في حال الاستفسار عن أي مساعدة تخص طلب الحصول على قرض الدولة عبر بوابة الحكومة المصرية والأوراق المطلوبة، يمكنكم مراسلتنا أول التعليق على هذا الخبر، وسوف نتواصل معكم ونساعدك في أقرب فرصة ممكنة.