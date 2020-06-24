تظلم بطاقة التموين دعم مصر “محدث باستمرار” .. خطوات تقديم تظلم حال حذف بطاقتك التموينية في 6 نقاط محددة

تظلم بطاقة التموين دعم مصر، لطالما يبحث عنه كثير من المواطنين فى هذه الآونة لتقديم تظلمات البطاقات التموينية، وذلك قبل غلق الباب أمام المواطنين وحذف البطاقات التموينية التي تحتوي على أخطاء أو غير المستحقين ممن لا تنطبق عليهم المعايير التي وضعتها وزارة التموين، ويقدم موقع دعم مصر للمواطنين خدمات تقديم تظلم البطاقة التموينية، حيث يتمكن المواطن من تقديم تظلم حال حذف بطاقته من بطاقة التموين، حيث أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية فتح باب تظلم بطاقة التموين دعم مصر اعتبارا من أول مارس ولمدة 15 يوم من نفس الشهر ثم تقوم الوزارة بفحص التظلم خلال أسبوعين والرد على صاحب البطاقة التموينية.

تظلم بطاقة التموين دعم مصر

نقدم لكم متابعينا الرابط المباشر لموقع دعم مصر 2020، وذلك تيسيرًا على الأسر المصرية والمواطنين الذين يبحثون عن موقع دعم مصر، لتقديم تظلمات على البطاقات التموينية أو تحديث بياناتهم.

رابط إضافة المواليد الجدد دعم مصر

خطوات إعادة الأسماء المحذوفة من البطاقات التموينية بعد استكمال البيانات

ادخل على موقع “دعم مصر” وإضافة الأفراد المحذوفين.

تقوم بملء استمارة أداء خدمة.

يستلم مكتب التموين الاستمارة من المواطنين ويقوم بإرسالها للوزارة.

تشكل لجنة من ديوان عام الوزارة لاستلام هذه الاستمارات من مكاتب التموين.

تقوم اللجنة بإرسال الاستمارات إلى مركز معلومات الإنتاج الحربى ليقوم بتسجيل البيانات وتعديل البطاقات التى يتم استكمال بيانات المستفيدين بها فورا.

تحديث 16 أكتوبر 2018: يعتبر هذا الأسبوع هو الأخير لإضافة المواليد الجدد لبطاقات التموين، في حين تكون آخر موعد لتحديث بطاقات التموين 8 نوفمبر المقبل.

خطوات تقديم تظلم على حذف بطاقة التموين

في البداية يدخل الموطن على موقع دعم مصر ، ثم يقوم بكتابة الرقم القومى ورقم بطاقة التموين. يحق للمواطن تقديم التظلم بمجرد دخوله على الموقع وكتابة بياناته . المدة المسموح فيها تقديم النظلمات من أول مارس وحتى يوم 15 مارس. تفحص الوزارة التظلمات المقدمة خلال أسبوعين بعد انتهاء المدة المحددة لتقديم التظلمات. تعلن الوزارة في الأول من إبريل المقبل نتيجة تلك التظلمات على موقعها الرسمي أيضًا. يتم بدء حذف غير المستحقين بالمرحلة الثانية أول أبريل المقبل.

بعد التقديم في تظلمات وزارة التموين سيجرى فحص ودراسة تلك التظلمات والبت فيها على أن يتم بدء حذف غير المستحقين بالمرحلة الثانية أول أبريل المقبل من العام الجاري 2020.

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أكد هاني العراقي، مسئول المكتب الإعلامي بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة أصدت قرارًا بتبطيق القانون الذي ينص علي أن من صدرت بحقهم أحكام قضائية نهائية سيتم حذفهم من البطاقات التموينية، كما سيتم حذف الإرهابيون ومن تموضع اسمائهم في قوائم الإرهاب.

تحديث: أكد الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية علي أن باب التظلمات عبر الموقع الإلكتروني دعم مصر مستمر لتلقي التظلمات إلى 15 مارس حال وجود خطأ في سبب الاستبعاد أو انتفائه. تحديث: يذكر أن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحي، قد أكد حرصه الشديد على وصول الدعم إلى مستحقيه دون المساس بالطبقات الأولى بالرعاية، مشيرًا إلى أن ما يؤكد كلامه هو استمرار تنفيذ القرار الاستثنائى الخاص باستخراج بطاقات تموين جديدة للفئات الأكثر احتياجا كالأرامل والمطلقات وعمال التراحيل وأصحاب الأمراض المزمنة والعاملون بالزراعة والباعة المتجولون وغيرهم.

أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور على المصيلحى، قرارا بمد فترة تظلمات الاستبعاد من منظومة التموين حتى يوم الأربعاء الموافق 27 مارس، علمًا بأن كان مقرر غلقها أمس الجمعة.