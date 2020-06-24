خطوات تقديم تظلم على الحذف من بطاقة التموين على موقع دعم مصر “محدث” .. من هنا اعادة المحذوفين في بطاقات التموين tamwin عبر هذه الإجراءات

خطوات تقديم تظلم على الحذف من بطاقة التموين على موقع دعم مصر، أهم مايبحث عنه المواطنين الذين تعرضوا لعمليات حذف بطاقات التموين في التحديث الذى وقع في الفترة الماضية، وقت إضافة المواليد الجدد عبر موقع دعم مصر، كما أعلن وزير التموين الدكتور على المصيلحى عن شروط التموين الجديدة من أجل وصول الدعم لمستحقيه وحذف البطاقات التموينية من غير المستحقين، ولكل من تعرض لحذف بطاقته ويريد عمل تظلمات بطاقات التموين 2019، نعرض خطوات التظلم على حذف بطاقة التموين على موقع دعم مصر.

خطوات التظلم على حذف بطاقة التموين

تظلمات بطاقات التموين 2020

أعلن الدكتور على المصيلحى وزير التموين عن تظلمات بطاقات التموين 2020 على موقع دعم مصر وليس في مكاتب التموين من أجل التيسير على المواطنين وسهولة دراسة التظلم من قبل الموظفين وعدم النظر في أى تظلم يقدم في مكاتب التموين، مشيرًا إلى توقف 4 مليون من البطاقات التموينية تحتاج لتحديث بيانات.

خطوات تقديم تظلم على الحذف من بطاقة التموين

نعرض خطوات تقديم تظلم على الحذف من بطاقة التموين على موقع دعم مصر الموقع الرسمي لوزارة التموين، حيث يقدم التظلم خلال 15 يوم من إعلان أسماء البطاقات التموينية المحذوفة، وينظر في التظلم ويتم إرسال رسالة لصاحب البطاقة، وإليكم خطوات التظلم على النحو التالي: Advertisements

تسجيل الدخول على لينك موقع دعم مصر من هنا

اكتب بيانات صاحب البطاقة المذكورة الاسم وبطاقة الرقم القومي ورقم البطاقة التموينية.

يفتح الموقع لك شاشة تقديم طلب التظلم متضمنة التعديل أو التحديث.

عليك ملء كافة بيانات طلب التظلم.

تحميل المستندات المطلوب تقديمها مع طلب التظلم، وهي”صورة البطاقة التموينية ، الرقم السري ، صورة الرقم القومي ، صور شهادة الميلاد صاحب البطاقة ، صور بطاقات الرقم القومي للمستفيدين من البطاقة، إيصال كهرباء حديث يحمل اسم المتظلم”.

الجدير بالذكر أن ذلك كل مايخص خطوات تقديم تظلم على الحذف من بطاقة التموين على موقع دعم مصر، كما أنه في حالة حذف بطاقة التموين، بيتم الطلب تقديم على بطاقة تموينية جديدة على نفس الموقع.

بعد التقديم في تظلمات وزارة التموين سيجرى فحص ودراسة تلك التظلمات والبت فيها على أن يتم بدء حذف غير المستحقين بالمرحلة الثانية أول أبريل المقبل من العام الجاري 2020.