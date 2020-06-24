شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يجدد هجومه على "التصويت عبر البريد": ستكون الانتخابات الأكثر فسادا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جدد الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، الهجوم مرة أخرى على إمكانية التصويت عبر البريد، قائلا إنه فى حال تم السماح بذلك ستكون "الانتخابات الأكثر فسادا فى تاريخ البلاد ولا يمكن لنا أن نسمح بحصول ذلك".

وقال فى ثانى فعالية انتخابية له فى أريزونا: "إن لديه صديقا أبلغه أن ابنه المتوفى منذ 7 أعوام وصله بريد ليشارك فى الانتخابات". وقال إن التصويت عبر البريد معيب وكله أخطاء وستنتج عنه نتائج "مزورة"، وقال فى حال حدث التصويت عبر البريد يجب أن يكون هناك بطاقة تعريفية للانتخاب.

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وقال ترامب إن دولا أجنبية ستطبع بطاقات الاقتراع للعبث بالنتيجة، مشيرا إلى أن بطاقات الاقتراع الغيابية "ستُسرق من صناديق البريد" و"تزور". وقال: "هل ستقوم السلطات الأجنبية بتزويرها ربما بالملايين؟".

ويدفع الرئيس ترامب بقوة لمنع توسيع نطاق التصويت البريدي في جميع أنحاء الولايات الأمريكية. وقال ترامب: "بسبب الاقتراع عن طريق البريد، ستكون انتخابات عام 2020 أكثر الانتخابات تزويرًا في تاريخ دولتنا".

وكان ترامب قال فى تغريدة على "تويتر": "انتخابات عام 2020 المزورة: "سيتم طباعة الملايين من بطاقات الاقتراع بالبريد من قبل دول أجنبية، وغيرها. ستكون فضيحة عصرنا!".