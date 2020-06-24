شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: الجدار مع المكسيك قمع الهجرة غير الشرعية وأوقف"كورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام الرئيس دونالد ترامب بزيارة إلى أريزونا يوم الثلاثاء بمناسبة الانتهاء من بناء مئات الأميال من الجدار على طول الحدود الأمريكية المكسيكية ، قائلا فى ثانى فاعلية انتخابية إنها "أوقفت كل شيء" بما في ذلك كوفيد19.

قال ترامب ، "إن حدودنا لم تكن أبدًا أكثر أمانًا" ، حيث جعل من قمع الهجرة غير الشرعية أحد محاور حملته الرئاسية لعام 2016.

وأضاف، ترامب فى خطاب نظمته مؤسسة "طلاب من أجل ترامب": "هذا هو أقوى هيكل للجدار الحدودي وأكثرها شمولية في أي مكان في العالم". تم بناء أكثر من 200 ميل (322 كيلومتر) من الجدار، مؤكدا: "لديها تكنولوجيا لن يصدقها أحد ، بين أجهزة الاستشعار والكاميرات وكل شيء آخر".

وقال ترامب، إن 450 ميلاً على الأقل من الجدران ستكتمل بحلول نهاية العام "سنكون قريبين جدًا من 500 ميل".

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وقال أيضا إن الجدار الحدودي قلص الاتجار بالبشر وتهريب المخدرات من المكسيك ، وساعد في منع "كارثة فيروس التاجي على الحدود الجنوبية"، "لقد أوقفت كوفيد ، أوقفت كل شيء".

وأضاف أن الشهرين الماضيين شهدا "أقل عدد من المعابر الحدودية غير القانونية منذ سنوات عديدة".

وتأتي زيارة ترامب إلى أريزونا في الوقت الذي سجلت فيه الولاية الجنوبية الغربية رقمًا قياسيًا بلغ 3،591 حالة إصابة بـ كوفيد19 و 42 حالة وفاة.