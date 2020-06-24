شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث التنمية المحلية: الطاولة والدومينو ممنوعة بالمقاهى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، صدر أمس كتابا دوريا بالتنسيق مع وزارة السياحة بشأن وضع الاشتراطات العامة للمطاعم والكافتيريات، والمدير المسئول سيوقع على مجموعة من الضوابط وحال حدوث مخالفة سيتم الغلق ووقف النشاط، وتم إرسالها إلى كل المحافظات.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى وائل الإبراشى ببرنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى بالتليفزيون المصرى: أما المقاهى الشعبية فلن تقدم المشروبات في الأكواب الزجاجية سيتم تقديمها في أكواب ورقية أو بلاستيكية، ولن تكون هناك "طاولة أو دومينو" ومن ضمن الاشتراطات التي سيوقع عليها صاحب المقهى، وسلامة المواطن وصحته في المقام الأول.

وتابع: هناك بعض المواطنين ستنتظر ولن تنزل إلى المقاهى حتى يرون نتائج التجربة، وفى حالة عدم التزامت المقاهى أو المطاعم سيتعرضون إلى الغلق.