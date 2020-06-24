شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يصل فينيكس ويلقى خطابًا للشباب الأمريكى لتعزيز حملته الانتخابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إلى فينيكس أريزونا حيث يلقى خطابا بعد قليل للشباب الأمريكى فى كنيسة ضخمة وذلك فى إطار محاولاته لتعزيز حملته الانتخابية بعد انطلاق أولى فعالياته الانتخابية السبت الماضى فى تولسا، وشارك ابن ترامب، دونالد ترامب جونيور فى الفاعلية.

وقالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية إن ولاية أريزونا شهدت زيادة كبيرة في حالات الإصابة بفيروس كورونا ودخول المستشفيات.

ويستضيف خطابه مؤسسة "طلاب من أجل ترامب" وهى جزء من Turning Point USA ، وهي منظمة يمينية مثيرة للجدل.

وفي الوقت نفسه، زاد ترامب من ردة الفعل في حربه الكلامية مع المتظاهرين المناهضين للعنصرية بعد تهديده لأي شخص متورط في إسقاط تماثيل ومعالم شخصيات مثيرة للانقسام من التاريخ الأمريكي بـ "قوة خطيرة" وعقوبة تصل إلى 10 سنوات في السجن.

قام الرئيس بتغريد رسالة جديدة بعنوان "القانون والنظام" بعد أن حاول نشطاء "حياة السود تهم" في واشنطن العاصمة إسقاط تمثال للرئيس السابع أندرو جاكسون في ميدان لافاييت بالقرب من البيت الأبيض ، وكتبوا عبارة "حثالة قاتلة" على طول قاعدته وأيضًا تشويه كنيسة سانت جونز القريبة.

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حاول ترامب أيضًا الدفاع عن أمره بإبطاء اختبار فيروس كورونا بعد أن تحرك مستشاره الاقتصادي ، لاري كودلو ، للتقليل من خطر الموجة الثانية على الرغم من العديد من الولايات التي تعاني من تفشي معدلات الإصابة بها منذ إعادة فتحها.

أعربت عمدة فينيكس الديمقراطية، كايت جاليجو، عن مخاوفها من مخاطر عقد فاعلية كبيرة فى الداخل في ولاية شهدت ارتفاعًا في الحالات. وحثت ترامب على ارتداء قناع. وقالت: "يجب على كل من يحضر الحدث خاصة أي مسئول منتخب، أن يكون قدوة للسكان عن طريق ارتداء قناع، وهذا يشمل الرئيس، ولكن ظهر الحضور فى الفاعلية وهم لا يرتدون الكمامات.