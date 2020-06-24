شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: سعيد بفتح المساجد وشرف لنا خدمة بيوت الله وضيوف بيوته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، عن سعادته بقرار إعادة فتح المساجد، قائلا:"اعرب عن سعادتى وسعادة جميع العاملين بوزارة الأوقاف بفتح المساجد وشرف لنا خدمة بيوت الله وضيوف بيوته".

وكان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، عقد أمس الثلاثاء، اجتماعًا بقيادات القطاع الدينى، لوضع القواعد والضوابط المنظمة لإعادة فتح المساجد تدريجيًّا للصلوات الخمس.

وذكر بيان للوزارة اليوم، أنه تم التأكيد على أن يتم فتح المساجد التى تحددها كل مديرية للصلوات الخمس فقط كمرحلة أولى مع استمرار تعليق إقامة صلاة الجمعة لحين إشعار آخر.

كما تم التأكيد على الالتزام بجميع الضوابط التالية:

1. عدم فتح دورات المياه نهائيًّا ، وغلقها غلقًا تامًا .

2. عدم فتح دور المناسبات نهائيًّا وعدم السماح بدخول الجنائز أو صلاة الجنازة ، أو عقد القران أو أى مناسبات اجتماعية.

3. عدم فتح أى أضرحة أو مقامات نهائيًّا أو فتح الأبواب المؤدية إليها.

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4. استمرار تعليق صلاة الجمعة لحين إشعار آخر.

5. عدم فتح مصليات السيدات .

6. عدم إقامة أى دروس أو ندوات أو مقارئ أو أنشطة (سوى أداء الصلوات الخمس فقط) .

7. تواجد الإمام أو المسئول عن المسجد فى جميع الصلوات، وعدم ترك مفاتيح المسجد مع أى شخص كان من غير العاملين بالأوقاف.

8. فتح المسجد قبل موعد الأذان بعشر دقائق فقط، وتكون الإقامة عقب الأذان مباشرة، ويتم غلق المسجد بعد الصلاة بعشر دقائق وبما لا يجاوز نصف ساعة على الأكثر بعد الأذان فى جميع الصلوات.

9. الاقتصار فى هذه المرحلة على فتح المساجد فقط دون الزوايا أو المصليات، وفى حالة الضرورة لعدم وجود مسجد نهائيًّا بالمنطقة يتم الفتح على قدر الضرورة بعد موافقة كتابية من مدير المديرية وتحت إشرافها بذات الضوابط المذكورة.