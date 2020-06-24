شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل يقرر عودة العمل بالمحاكم والشهر العقارى بكامل طاقتها من السبت والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر المستشار عمر مروان وزير العدل، عودة العمل بالمحاكم بدرجاتها وتخصصاتها بكامل طاقتها ، إعتباراً من صباح السبت الموافق 27 يونيو ، مع الإلتزام التام بالإجراءات الإحترازية المقررة .
وقالت وزراة العدل في بيان لها إنه إطار مواكبة توجه الدولة بالتعايش مع فيروس كورونا مع الأخذ بالاحتياطات اللازمة ، قرر المستشار عمر مروان وزير العدل ما يلي :-
أولاً - عودة العمل بالمحاكم بدرجاتها وتخصصاتها بكامل طاقتها ، إعتباراً من صباح السبت الموافق 27/6/2020 ، مع الإلتزام التام بالإجراءات الإحترازية المقررة .
ثانياً – المصاب بفيروس كورونا يعد في إجازة مرضية مع تقديم ما يفيد إصابته .
ثالثاً - المخالط للمصاب بفيروس كورونا عليه تقديم ما يفيد إصابة من خالطه بالفيروس وإلا يعد متغيباً عن العمل .
رابعاً – لرئيس كل محكمة تقدير إجراء التناوب بين العاملين بنسبة لا تتجاوز 20% من القوة الإجمالية ، وبما لا يخل بحسن سير العمل .
خامساً – عودة العمل بديوان عام وزارة العدل والمصالح التابعة للوزارة (الخبراء – الطب الشرعي – الشهر العقاري) بكامل طاقتها اعتبارا من صباح السبت، مع تطبيق ذات القواعد المشار إليها بهذا البيان .
كانت هذه تفاصيل خبر وزير العدل يقرر عودة العمل بالمحاكم والشهر العقارى بكامل طاقتها من السبت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.