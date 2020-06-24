شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار 24 ساعة.. وداعا "ألا صلوا فى بيوتكم".. إعادة فتح المساجد السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم ”الخليج 365” قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى الصحة: الوادى الجديد والفيوم خرجا من تصنيف المحافظات الأقل والأعلى إصابة بكورونا الصحة: تسجيل 1332 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و87 وفاة وزير الأوقاف يهنئ المصريين بفتح المساجد.. ويؤكد:"حافظوا على أنفسكم " الأوقاف: غلق أى مسجد فورا حال عدم التزام المصلين بالضوابط المعلنة وداعا "ألا صلوا فى بيوتكم".. المساجد تؤذن للصلوات بالصيغة الأساسية السبت التضامن: احتفاظ المتقدمين لحج الجمعيات بالحق فى قرعة العام المقبل Advertisements التعليم تخصص رقم "01148970610" للتواصل عبر الواتس لتلقى شكاوى الثانوية التعليم تتيح رابط لتلقى شكاوى طلاب الثانوية العامة الخاصة بالامتحانات "التضامن": اتخاذ إجراءات احترازية للوقاية من كورونا فى حالة فتح الحضانات رئيس امتحانات الثانوية: تسليم الطلاب أدوات الوقاية من خلال كشوف معتمدة أول دفعة عربات روسية جديدة قادمة للسكة الحديد تصل رصيف ميناء الإسكندرية "الريف المصرى" تشن حملة لإزالة التعديات على 1.5 مليون فدان بالمغرة الزراعة : ارتفاع صادرات الفلفل والفاصوليا والباذنجان لـ17662 طن السياحة العالمية تشيد بجهود مصر لدعم القطاع السياحى فى ظل أزمة كورونا خطوة بخطوة.. إجراءات الاستعلام على العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات

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