شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار 24 ساعة.. وداعا "ألا صلوا فى بيوتكم".. إعادة فتح المساجد السبت والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم ”الخليج 365” قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى
الصحة: الوادى الجديد والفيوم خرجا من تصنيف المحافظات الأقل والأعلى إصابة بكورونا
الصحة: تسجيل 1332 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و87 وفاة
وداعا "ألا صلوا فى بيوتكم".. المساجد تؤذن للصلوات بالصيغة الأساسية السبت
التضامن: احتفاظ المتقدمين لحج الجمعيات بالحق فى قرعة العام المقبل
التعليم تخصص رقم "01148970610" للتواصل عبر الواتس لتلقى شكاوى الثانوية
رئيس امتحانات الثانوية: تسليم الطلاب أدوات الوقاية من خلال كشوف معتمدة
أول دفعة عربات روسية جديدة قادمة للسكة الحديد تصل رصيف ميناء الإسكندرية
"الريف المصرى" تشن حملة لإزالة التعديات على 1.5 مليون فدان بالمغرة
السياحة العالمية تشيد بجهود مصر لدعم القطاع السياحى فى ظل أزمة كورونا
خطوة بخطوة.. إجراءات الاستعلام على العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات
كانت هذه تفاصيل خبر أخبار 24 ساعة.. وداعا "ألا صلوا فى بيوتكم".. إعادة فتح المساجد السبت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.