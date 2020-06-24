شكرا لقرائتكم خبر عن الأتوبيس النهرى بالقاهرة يعيد تشغيل الرحلات النيلية بداية من السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء رزق على رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، أنه سيتم إعادة تشغيل الأتوبيس النهرى بدءا من السبت القادم، بالمواعيد الطبيعية، التي كان يتم التشغيل بها قبل فرض حظر التجوال، بالتزامن مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وأضاف رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، لـ"الخليج 365"، أنه سيتم إعادة تنظيم الرحلات النيلية مرة أخرى، مع وقف الرحلات للقناطر الخيرية التي كان ينظمها الأتوبيس النهرى المكيف، وذلك لاستمرار غلق الحدائق العامة طبقا لقرار رئيس الوزراء.

وكان أشار رئيس النقل العام إلى أن مواعيد التشغيل لخطوط هيئة النقل العام سيتم تعديلها لتعود كما كانت قبل الحظر، وذلك من يوم السبت القادم بالتزامن مع تطبيق قرار رئيس الوزراء، باستمرار عمل وسائل النقل الجماعى حتى منتصف الليل .

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وأضاف رئيس هيئة النقل العام، أنه سيتم تشغيل اتوبيسات النقل العام بكامل طاقتها على جميع الخطوط بنظام ورديتين، مع الإلتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، ليتم بدء التشغيل وخروج الاتوبيسات من الجراجات في السادسة صباحا، وتعود مرة أخرى من 11 مساء، حتى 12 منتصف الليل.

ومن بين القرارات التي تم الإعلان عنها في اجتماع الحكومة، إعادة فتح المطاعم والمقاهى اعتبارا من السبت المقبل.. بطاقة 25%.. مع منع الشيشة، غلق المحال والمولات من التاسعة مساءً بدلاً من السادسة ، غلق المطاعم والمقاهى فى العاشرة مساءً، استمرار غلق الحدائق والمتنزهات والشواطئ، استمرار عمل وسائل النقل الجماعى حتى منتصف الليل، عودة الصلوات الخمس بالمساجد اعتبارًا من السبت مع تعليق الصلوات الرئيسية ، إعادة فتح المسارح والسينمات اعتبارًا من السبت المقبل.. بطاقة 25% ، إلغاء حظر التجوال مع فرض الإجراءات الاحترازية.