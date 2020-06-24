شكرا لقرائتكم خبر عن "الزراعة" تعلن عن 10 نصائح لـ3 أنواع فاكهة متساقطة لزيادة الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر"اليوم السابع"، عدد التوصيات أصدرتها الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية - قطاع الإرشاد الزراعي - وزارة الزراعة ، الخاصة بأشجار الفاكهة المتساقطة ( الرمان – التين – القشطة ) ،والعنب لزيادة الإنتاج والصادرات وتجنب تساقط الثمار خلال الفترة الحالية.
-من أهم العمليات الخاصة بمزارع العنب ، التخلص من الحشائش ، فحص العناقيد التي قاربت علي النضج لأكتشاف جعل الخوخ مبكرا وعلاجه .
-التسميد استخدام الأسمدة الورقية وذلك كما يلي : 300 جم يوريا + 300 جم حديد مخلبي + 100 جم منجنيز مخلبي +100 جم زنك مخلبي /600لتر ماء ) ويضاف إليه 100 جم بوركس في حالة ري الأشجار من الترع وتكرار الرشة بعد شهر .
ومن الممارسات الجيدة لمتابعة الفاكهة المتساقطة ( الرمان – التين – القشطة )
– المحافظة على إنتظام الري خلال موسم نمو الثمار و التخلص من الحشائش يدوياً
– بداية جمع ثمار القشطة و التين التي ظهر عليها علامات النضج و جمع الثمار المتساقطة و المصابة و التخلص منها بالدفن.
– فحص النموات الحديثة لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة.
– الإهتمام ببرنامج رش العناصر الصغرى و مراعاة منع الرش الحشري بمدة كافية قبل الجمع.
– خفض التسميد الازوتي حتى لا يحدث تساقط للثمار أو ليونة قشرة الثمرة و يخفض من جودتها.
– التخلص من السرطانات أسفل التطعيم خاصة في الرمان.
– التخلص من الحشائش خارج المزرعة.
– وضع سنادات بجوار الشتلات الضعيفة في الرمان.
برنامج التسميد في حالة الري بالتنقيط للفدان :
- الرية الأولى : 1كجم سلفات نشادر + 1/2كجم سلفات ماغنسيوم.
- الرية الثانية : 1 كجم سماد مركب 19-19-19.
- الرية الثالثة : 2 كجم سلفات بوتاسيوم + 1 لتر حامض فوسفوريك بالتبادل مع الكبريتيك.
- الرية الرابعة : 1 كجم لكل من سلفات حديد + سلفات زنك + سلفات منجنيز مخلبية بالإضافة إلى حامض الهيوميك بمعدل 1 لتر مرة كل شهر.
برنامج الري بالتنقيط ( لتر/يوم / شجرة) ، عمر الأشجار/ كمية المياه في يونيو باللتر ، السنة الأولى / 20 لتر ، السنة الثانية / 30 لتر ، السنة الثالثة / 45 لتر ، السنة الرابعة / 60 لتر ، السنة الخامسة /70 لتر ، اكبر من 6 / 80 لتر.
كانت هذه تفاصيل خبر "الزراعة" تعلن عن 10 نصائح لـ3 أنواع فاكهة متساقطة لزيادة الإنتاج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.