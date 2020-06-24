برلمانية تطالب المواطنين بعدم التخلي عن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

طالبت النائبة مني منير، عضو مجلس النواب ، المواطنين بعدم اعتبار قرارات الحكومة اليوم، انفراجه في الأزمة وتخليهم عن إجراءات الوقاية والتباعد وتقليل الاختلاط.

وأشارت النائبة، في بيان لها، أن قرارات الحكومة فتح دور العبادة وعودة النشاط الرياضي والمقاهي ورفع الحظر، لا تعني على الإطلاق نهاية الأزمة وأن الفيروس انتهى.

وأكدت مني منير، ضرورة استمرار اتخاذ الحيطة والحذر في وسائل النقل العام والمؤسسات الحكومية حرصا على مواجهة الفيروس ومنع تزايد انتشاره.

وقررت رفع الحظر واستمرار تخفيض العمالة للموظفين الحكوميين مع منح الوزراء سلطة عودتهم حال حاجة العمل، وإعادة فتح المطاعم والمقاهي والنوادي الرياضية ومراكز الشباب، مع السماح بتواجد 25% من طاقتها الاستيعابية وحظر تناول الشيشة.