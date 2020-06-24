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خارجية الحرية تتواصل مع سفارات دول حوض النيل لتوضيح موقف مصر من سد النهضة

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محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قالت أسماء دهمان، أمين مساعد وأمين سر أمانة العلاقات الخارجية بحزب الحرية المصري، إن لجنة الشؤون الإفريقية التابعة لأمانة العلاقات الخارجية برئاسة رامي زهدي، بدأت تواصل مع سفراء دول حوض النيل وأعضاء البعثات الدبلوماسية في مصر، لشرح وتوضيح عدالة الحق المصري والموقف تحديدا، بعد تقديم مصر لشكوى في مجلس الأمن الدولي ضد تجاوز إثيوبيا.

وأوضحت في تصريحات لها، أن مصر دعمت وستدعم كل الدول الإفريقية في جهودهم من أجل البناء والتنمية، ولن تقبل أبدا حدوث أضرار لها ـو لغيرها من الدول الإفريقية، أو المساس بحياة وأمن واستقرار المنطقة بصفة خاصة والقارة الإفريقية بصفة عامة.

وأعربت أمانة العلاقات الخارجية بحزب الحرية المصري عن تطلعها وتقديرها لكل صوت حكمة وعقل يدعم العلاقات الإفريقية الإفريقية ويعمل من أجل صالح الشعوب الإفريقية جميعا.

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