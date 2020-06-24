المعاينة: ماس كهربائي وراء حريق بمحكمة الجيزة الابتدائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة، الثلاثاء، حريقا في محكمة الجيزة الابتدائية. تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من شرطة النجدة بنشوب حريق وتصاعد ادخنة من مبنى المحكمة بشارع ربيع الجيزي. دفع اللواء هاني سعيد بـ 3 سيارات إطفاء بقيادة العقيد علاء خلوصي، وجرى محاصرة مصدر النيران وإخماده دون وقوع إصابات. المعاينة الأولية كشفت عن نشوب الحريق نتيجة ماس كهربائي. وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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