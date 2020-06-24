"تفاصيل مقتل ربة منزل بشهر العسل وتنفيذ 49 ألف حكم قضائي".. نشرة الحوادث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الثلاثاء، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

"ثلاجات الخطر".. إحباط طرح 3 أطنان لحوم فاسدة في الجيزة

24 ساعة من الجهود المتواصلة لضباط مباحث التموين والطب البيطري بمحافظة الجيزة؛ استهدفت ثلاجات حفظ اللحوم بمختلف المراكز؛ حرصا على سلامة جمهور المستهلكلين والتصدي لغش التجار.

في يوم واحد.. شرطة النقل تضبط 1000قضية متنوعة على مستوى الجمهورية

وجهت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، حملات عدة لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو بمحطات السكك الحديدية، وداخل القطارات.

ضبط سائق حال تهريب شحنة كمامات مجهولة المصدر من القاهرة للسويس

ضبطت مباحث التموين، سائق بالسويس حال قيامه بنقل كمية كبيرة من الكمامات والمطهرات الطبية مجهولة الصدر بقصد الاتجار

استغل اقامتها بمفردها.. الداخلية تكشف لغز الاعتداء على مسنة كفيفة في أسيوط

كشفت الأجهزة الأمنية لغز الاعتداء بالضرب على سيدة مسنة بمسكنها بأسيوط، وسرقة مشغولاتها الذهبية، إذ تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل، تم ضبطه.

تبلغ لقسم شرطة أول أسيوط من (موظف - مقيم بدائرة القسم) بقيام مجهول بالطرق على باب مسكن عمته (مسنة "كفيفة") الكائن بدائرة القسم ولدى فتحها الباب تعدى عليها بالضرب بحجر فأصابها بكدمات رضية بالرأس واستولى على (3 غويشة ذهبية).

الطائرات الورقية.. كيف تحولت وسيلة "فك العُزلة" إلى مأساة؟

مع استمرار الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا، وجد الشباب والأطفال ضالتهم في اللهو بـ"الطائرات الورقية" لفك عزلتهم والاستمتاع بالهواء الطلق، الأمر تحول في بعض المدن إلى مأساة بسقوط ضحايا.

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اتهمته بسبها وتهديدها.. بلاغ من ريهام سعيد ضد الفنان وائل عبدالعزيز

تقدم المحامي شعبان سعيد، وكيلا عن الإعلامية ريهام سعيد، ببلاغ للمحامي العام لنيابات جنوب القاهرة، ضد الفنان وائل عبدالعزيز، يتهمه فيه بالسب والقذف والتهديد.

ضبط شركة إنتاج فني بدون ترخيص بداخلها استوديو تصوير أغاني بالجيزة

تمكنت مباحث المصنفات من ضبط شركة إنتاج فني غير مرخصة بداخلها استوديو تصوير وأغاني بمحافظة الجيزة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، قيام أحد الأشخاص بإنشاء وإدارة شركة إنتاج فني تحوي استوديو صوت لتسجيل الأغاني واستوديو تصوير "بدون ترخيص" كائنة بدائرة قسم شرطة الطالبية ويقوم باستخدام أجهزة حاسب آلي محمل عليها برامج مونتاج وهندسة صوتية مقلدة ومنسوخة- منسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية دون إذن أو تصريح أو موافقة أصحاب الحقوق المادية والأدبية لتلك البرمجيات.

المعلم فرج قتل مراته.. تفاصيل مقتل "هند" في شهر العسل بحلوان

كشفت تحريات مباحث حلوان، تفاصيل جديدة في واقعة مقتل ربة منزل على يد زوجها في آخر أيام "شهر العسل".

بقيمة نصف مليون جنيه.. أمن المنافذ يضبط 5 قضايا تهريب في يوم واحد

شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، حملات لضبط جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

في يوم واحد.. تنفيذ 49 ألف حكم قضائي وضبط 200 قطعة سلاح ناري بالمحافظات

واصلت جهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية شن حملاتها الأمنية لضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

أسفرت جهود الحملة، خلال 24 ساعة، في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، عن ضبط 200 قطعة سلاح ناري، بحوزة 220 متهما.

كما ضبطت الحملات 180 قضية مخدرات بحوزة 240متهما، ونفذت 94720 جكم قضائي متنوع.