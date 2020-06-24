مصر | نشرة حوادث الخليج 365.. النائب العام يأمر بالتحقيق في واقعة ادعاء خطف "سناء سيف"

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 24 يونيو 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث الخليج 365.. النائب العام يأمر بالتحقيق في واقعة ادعاء خطف "سناء سيف" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز هذه الأخبار:

أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، النيابة العامة بإجراء تحقيقاتها في واقعة ادعاء خطف «سناء سيف»، والتعدي عليها وشقيقتها ووالدتها صباح أمس. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا .

الحبس سنة لـ 12 متهما بتزوير إجابات امتحان الصف الأول الثانوي

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، 12 متهمًا بتزوير إجابات امتحان الصف الأول الثانوي، بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا .

وقف طعن الحكومة على حكم بطلان خصخصة شركة سيمو للورق لحين الفصل في الدستورية

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أصدرت المحكمة الإدارية العليا، اليوم الثلاثاء، حكمها في خصخصة شركة الشرق الأوسط للأوراق "سيمو". ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا .