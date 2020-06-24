مصر | نشرة حوادث الخليج 365.. النائب العام يأمر بالتحقيق في واقعة ادعاء خطف "سناء سيف"

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 24 يونيو 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث الخليج 365.. النائب العام يأمر بالتحقيق في واقعة ادعاء خطف "سناء سيف" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز هذه الأخبار:
أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، النيابة العامة بإجراء تحقيقاتها في واقعة ادعاء خطف «سناء سيف»، والتعدي عليها وشقيقتها ووالدتها صباح أمس. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
الحبس سنة لـ 12 متهما بتزوير إجابات امتحان الصف الأول الثانوي
عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، 12 متهمًا بتزوير إجابات امتحان الصف الأول الثانوي، بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
وقف طعن الحكومة على حكم بطلان خصخصة شركة سيمو للورق لحين الفصل في الدستورية
أصدرت المحكمة الإدارية العليا، اليوم الثلاثاء، حكمها في خصخصة شركة الشرق الأوسط للأوراق "سيمو". ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
ضبط عاطل لتعديه على سيدة مسنة وسرقتها بأسيوط
نجحت مديرية أمن أسيوط، في ضبط عنصر إجرامى لإرتكابه واقعة التعدى بالضرب على سيدة مسنة بمسكنها وسرقة مشغولاتها الذهبية. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
الإدارية العليا تنقذ وكيل الحقوق الأسبق من العزل وتحكم ببراءته
اتهموه برشوة 5 آلاف جنيه وهى مقابل كتب باعها لمحامي فكم بلغت قيمة الأوراق والوقت والجهد الذي بذل خلال مراحل التحقيق والتقاضي بلا سند أو دليل. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة إعادة إجراءات محاكمة 3 متهمين صادر ضدهما حكمًا غيابيًا بالسجن المشدد 7 سنوات لاشتراكهما فى أحداث عنف منطقة 15 مايو في القضية رقم 3434 لسنة 2016.. وذلك لجلسة 25 يونيو الجاري لسماع أقوال الخبير. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
ضبط شخص بحوزته 205 كرتونة أدوية ومنشطات مجهولة المصدر
تمكنت مديرية أمن القاهرة، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بترويج منشطات مجهولة المصدر على المواطنين بمنطقة موقف المرج الجديدة وبحوزته 205 عبوة وكرتونة أدوية ومنشطات مجهولة المصدر. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا.