أخبار مصر | "شباب الصحفيين" إلى أية حجازي: السجون في مصر أشرف من الاعتداء على الأطفال جنسيا

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 24 يونيو 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر "شباب الصحفيين" إلى أية حجازي: السجون في مصر أشرف من الاعتداء على الأطفال جنسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت جبهة شباب الصحفيين، هجوماً عنيفاً على الناشطة الوهمية المدعوة أية حجازي، بعد ترويجها لأفكار جماعة الإخوان الإرهابية وتعاونها مع العملاء والخونة والمتأمرين على البلاد.

من جهته، قال هيثم طوالة، رئيس الجبهة: "اللي عذبت الاطفال وبتسرحهم واستغلت الثغرات القانونية علشان يطلعوا براءة وعشان يرموا الطوب على القوات الأمنية ليس غريباً عليها أن تتواصل مع جماعة الدم والخراب".

وأضاف: "اللي بتسمح بإغتصاب الاطفال ليس بعيداً عنها إن تدافع عن العنصرية والسجون في مصر أشرف من مراكز تجميع الأطفال للاعتداء عليهم جنسياً”.

وأكد: "مش دي اللي جوزها سافر تركيا عشان يعمل تقارير إعلامية ضد البلد، مش دي اللي بتأيد تعذيب الشرطة الأمريكية للسود وبتأييد العنصرية".