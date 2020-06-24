شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الاطباء لرئيس الوزراء: الطاقم الطبي ضرب أروع الأمثلة للتضحية وسط الضغوط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مجلس نقابة الأطباء، الثلاثاء، رفضه لتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بأن عدم انتظام بعض الأطباء كان سبباً في ازدياد عدد الوفيات، متجاهلاً الأسباب الحقيقية من عجز الإمكانيات وقلة المستلزمات الطبية والعجز الشديد في أسرة الرعاية المركزة.

وقال مجلس النقابة، في بيان الثلاثاء، «أطباء مصر منذ بداية الجائحة يقدمون أروع مثال للتضحية والعمل وسط ضغوط عظيمة في أماكن عملهم بدءاً من العمل في ظروف صعبة ونقص لمعدات الوقاية في بعض المستشفيات وفي ظل اعتداءات مستمرة على الأطقم الطبية على مسمع ومرئى من الجميع ولم يصدر حتى قانون لتجريم الاعتداءات وفي ظل تعسف إداري ومنع للإجازات الوجوبية، الأمر الذي طالما طالبت بتعديله نقابة الأطباء في مخاطبات ولقاءات متكررة مع رئيس الوزراء وكل ذلك وأطباء مصر صامدون في المستشفيات لحماية الوطن».

وحذر البيان، من تأثير تصريحات رئيس الوزراء على الأطباء قائلا: «من شأن هذه التصريحات تأجيج حالة الغضب ضد الأطباء وزيادة تعدي المرضي ومرافقيهم على الأطقم الطبية والإضرار بمصالح الوطن وتسلل الإحباط إلى جميع الأطباء، وتُعد تحريضا إضافيا للمواطنين ضد الأطباء بدلاً من إصدار قانون لتجريم التعدي على الأطباء».

وطالب البيان رئيس الوزراء بالاعتذار والتراجع عن هذه التصريحات منعاً لحالة الفتنة، داعيا رئيس الوزراء إلى مراجعة كشوف وفيات الأطباء منذ بداية أزمة «كورونا» الذي وصل إلى قرابة الـ100 طبيب وطبيبة والإصابات إلى أكثر من 3 آلاف مصاب.

وأكد مجلس نقابة الأطباء أن جميع الأطباء مستمرون في أداء مهمتهم التاريخية أمام الله وأمام الوطن من أجل حماية شعب مصر الكريم.

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