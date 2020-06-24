شكرا لقرائتكم خبر عن أحزان في البحيرة بعد إزالة مخيم الحجر الصحي البديل للعزل المنزلي في الرحمانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سادت حالة من الحزن بين مواطني محافظة البحيرة بعد إزالة السرادق المخصص كمقر لعزل حالات العزل المنزلي في مركز الرحمانية التي لا تصلح ظروف منازلهم للعزل بها بسبب ظروف كثرة الأعداد في الريف.

وقال إيهاب ترابيس، من أهالي الرحمانية، إنه تم إقامة المخيم بعد الحصول على الموافقات اللازمة من المسؤولين، ليكون مقرًا لعزل الحالات المصابة بفيروس كورونا والذين لا تسمح ظروف منازلهم من حيث الحمامات بعزلهم ووجود أطفال وكثرة أفراد الأسرة بعزلهم، إلا أننا فوجئنا بصدور قرار لإزالة المخيم، والذي أقيم بتبرعات من الأهالي.

ومن جانبه قال المهندس هشام عابدين، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الرحمانية بمحافظة البحيرة، «إن المخيم أقيم في مركز شباب الرحمانية إلى جانب مبنى بمركز الشباب لاستقبال حالات مصابي فيروس كورونا المعزولين منزليًا، وأقيم احتياطيا تحسبًا لزيادة أعداد المصابين بمركز ومدينة الرحمانية، إلا أن أعداد الإصابات في المركز تراجعت، ولم يسجل المركز أمس سوى حالتي إصابة واليوم لم يسجل أي حالة إصابة، ولم يتم استغلال المخيم نهائيًا، وتوجد أماكن خالية في مبنى مركز الشباب والذي يسع 18 حالة وكذلك في المستشفى.»

وأضاف عابدين إنه تم التبرع بمحتويات المخيم من المستلزمات الطبية لمستشفى الرحمانية المركزي، وبيع بعض الموجودات لشراء جهاز أشعة مقطعية للمستشفى العام، كما تم التبرع بالأثاث إلى جميعة عمر ابن الخطاب الخيرية.

ووصلت أصداء خبر إزالة سرادق العزل إلى صفحات التواصل الاجتماعي، وحملت الكثير من التعليقات عبارات «حسبنا الله ونعم الوكيل»، وقال عبدالحميد أبوعقيلة: «والله انا أعرف حاله كانت في المستشفى وكانت نفسيتها وحشة خالص ولما راحت مركز الشباب ارتاحت فيه عن المستشفى ونفسيتها ارتفعت وربنا شفاها وغادرت إلى منزلها سالمة، أنا نفسي أعرف ليه وعشان ايه ومين السبب ولمصلحة مين إللى حصل ده !!!؟ البلد لأول مره تجتمع على عمل جميل بالشكل ده!!!! نفسي في اجابه تقنعنى»، وعلق خالد المهدى «إيه القهر ده!».

وقال محمود القزاز، «والله احنا ما لنا حاجة محترمة، ليه يهدوا الحاجة اللي الشباب تعبت فيها؟ هو انتم كده عايزين البلد تتقدم»، وقال عيص سالم «ضاع الحلم الجميل وتعب شباب وجيل محترم كان لهم دور إيجابي تجاه بلدهم وللاسف فيه قوى سياسية مش عايزه أي حد في البلد دى يظهر غيرهم هي دى الحكاية»، وعلق أمين أحمد «رغم اني مش من الرحمانية إلا اني فخور باللي انتم عملتوه واعتقد أن مصر كلها فخوره بيكم وقدر الله وما شاء فعل وجعله في ميزان حسناتكم»، وأضاف محمود حامد «اللي حصل دا له علاقة بناس كانوا عايزين ياخدوا اللقطة ويسيبوا التاتش بتاعهم ويتنسبلهم الفضل بدل مايشكروا مجهود وتعب الشباب وتبرعاتهم ووقتهم.»

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