شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء: لن نتردد في إعادة قيود مجابهة «كورونا» إذا ساء الوضع والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن القرارات التي أعلنت بشأن خطة عودة الحياة لطبيعتها بشكل تدريجي في ظل وجود فيروس «كورونا» مرنة، وسيتم إعادة تقييمها والنظر فيها كل فترة.
وأشار «سعد»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء الثلاثاء، إلى أنه في حالة وجود أن الخطة تسير بشكل جيد، سيتم زيادة مساحة فتح الحياة من 25 إلى 50% كما حدث في القطاع السياحي، أما إذا ساء الوضع ووجدوا أن التطبيق لم ينتج عنه الأثر المطلوب، فلن يترددوا في إعادة القيود مجددا.
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