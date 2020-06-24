شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة لـ«المركز المصرى للفكر» تدحض المزاعم الإثيوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فندت الدكتورة هايدى الشافعى، خبير الدراسات الإفريقية بالمركز المصرى للفكر، المزاعم الإثيوبية التى تضمنتها رسالة إديس أبابا إلى مجلس الأمن بشأن المفاوضات الثلاثية بين إثيوبيا ومصر والسودان حول سدّ النهضة الإثيوبى، أمس الأول، ردًا على الخطاب الذى أرسلته مصر فى 19 يونيو الجارى.

وقالت فى دراسة أعدها المركز إن الرسالة الإثيوبية تضمنت خطابا يحتوى مجموعة من الاتهامات للجانب المصرى، بالإضافة إلى مذكرة تفصيلية حول رؤية إثيوبيا للأزمة دعمتها بمجموعة من الملحقات التى استندت إليها فى بناء تلك الرؤية.

وأضافت: «تمثلت أبرز الاتهامات التى تضمنها الخطاب المرسل لمجلس الأمن من وزير الشؤون الخارجية الإثيوبى، جيدو أندارجاشيو، أن مصر ليس لديها نيّة للمساهمة فى إنجاح المفاوضات الثلاثية، حيث ادعى الخطاب أن مصر لم تكن لديها النية منذ بداية المفاوضات الثلاثية للمساهمة فى انجاحها، فبدلا من الانتظار حتى نهاية المفاوضات لجأت مصر إلى مجلس الأمن بهدف تدويل مفاوضات سد النهضة، بالرغم من تحقيق تقدم ملحوظ على مدى الأسابيع الماضية بحضور المراقبين الدوليين، وتتوقع إثيوبيا أن تتواصل المفاوضات لحل القضايا العالقة وديًا».

وتابعت: «ليس أدل على كذب هذا الادعاء وصدق النوايا المصرية من مفاوضات واشنطن والمصير المؤسف الذى وصلت إليه، بعد أن انخرطت الدول الثلاث فى مفاوضات مطولة، أسفرت عن اتفاق وقعت عليه مصر بالأحرف الأولى، بينما انسحب الجانب الإثيوبى، وحاول اللجوء إلى اتفاق ثنائى مع السودان، لكنه قُوبل بالرفض، وبعدها أجرى مناورة أخرى من خلال عرض الوصول إلى اتفاق جزئى وهو ما تم رفضه من جانب مصر والسودان، ليُدخلنا مؤخرًا فى حلقة جديدة من المفاوضات التى لن تنتهى إذا لم يكن هناك إلزام للجانب الإثيوبى بالوصول لاتفاق قبل الملء».

وزعمت المذكرة أن إثيوبيا تتفاوض بحسن نية، بينما انخرطت مصر فى مسار مزدوج، ولكن تاريخ المفاوضات مع الجانب الإثيوبى يؤكد أن إثيوبيا كانت تتعمد دائمًا اللجوء لمبدأ «المماطلة» لحين تحقيق هدفها.

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