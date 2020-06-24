شكرا لقرائتكم خبر عن «سلماوى».. «٧٥ عامًا» من العطاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أتم الكاتب الكبير محمد سلماوى هذا الأسبوع عامه الـ٧٥، ورأينا فى «المصرى اليوم» أن العيد الماسى لكاتب ومثقف كبير هو مناسبة نحتفل فيها بعطائه الممتد عبر ثلاثة أرباع القرن والذى تنوع ما بين الأدب والصحافة والعمل النقابى والنشاط السياسى، وشمل المجال الداخلى والدولى على حد سواء، وقد حقق فى كل نشاط على حدة من الإنجازات ما تكفى للاحتفاء به.

ويعد محمد سلماوى نموذجًا لظاهرة المثقف الموسوعى التى تكاد تنقرض فى عالمنا اليوم الذى يطغى عليه التخصص بشكل متزايد، وفى هذا الملف نستعرض سيرة ومسيرة وعطاء هذا المبدع الكبير، فضلًا عن شهادات لشخصيات كانت شاهدة على هذه المسيرة والسيرة والعطاء فى كل مجال ضرب فيه بسهم فى الإبداع والفن والعمل الصحفى والنقابى، وقد وثق سلماوى لسيرته الحافلة والمتنوعة والغنية بسيرة ذاتية أصدر جزءها الأول قبل عامين، وكانت بعنوان «يوما أو بعض يوم» وبعد أيام سيصدر الجزء الثانى من هذه السيرة، وكان الفنان التشكيلى محمد الناصر قد فاجأ محمد سلماوى فى مناسبة عيد ميلاده الماسى إذ أهداه هذا البورتريه الذى رسمه له بمناسبة عيد ميلاده. ومن جانبنا فإنه يجدر بنا بعد كل هذا أن نقول له فى عيده الماسى: شكرًا على هذا العطاء.. وكل عام وأنت بخير.

«موسى»: يمثل قدرات وكفاءات متعددة.. و«النبوى»: قدوة فى الانضباط والدقة

مجموعة من الشهادات لمجموعة ممن تعاملوا مع محمد سلماوى عن قرب، أدلوا بشهاداتهم عنه شخصاً ونصاً ومواقف وعطاءً على مستوى الصحافة والأدب والمسرح والعمل الوطنى، وقد مثلت هذه الشهادات فى مجملها صورة متعددة الجوانب للسيرة والمسيرة والعطاء فى كل ميدان ضرب فيه سلماوى بسهم.

فقال عمرو موسى، أمين عام جامعة الدول العربية الأسبق: «أهنئ صديقى الكاتب الكبير محمد سلماوى بعيد ميلاده الـ75، وأشيد بأدائه العظيم ككاتب مبدع فى الأدب والمسرح والصحافة والكتابة السياسية، ومازلت أذكر ما أظهره من كفاءة واقتدار فى رئاسته لاتحاد الكتاب العرب، و(سلماوى) يجمع بين قدرات وكفاءات متعددة كاتبا وأديبا وإداريا وسياسيا وصحفيا، وتميز بالكثير من الحنكة فى إدارة الأمور، كما أنه يجمع بين قدرات كثيرة، ويتميز أسلوبه فى الكتابة بالسهل الممتنع والمتدفق، فضلا عما يتمتع به من قدرات استشرافية فى أدبه مثلما فى روايته (أجنحة الفراشة) والتى كانت دلالة على استشراف عام لمقدمات الثورة، كما كان المتحدث الرسمى باسم لجنة الخمسين التى وضعت دستور ما بعد ثورة يناير، وكنا حريصين على إطلاع الناس على نشاطات اللجنة، وقد أحسنا باختياره متحدثا باسم اللجنة لقدرته على الصياغة السليمة والتى تصل بيسر لكل طوائف الشعب.. ولا تنسَ أن الأديب العالمى نجيب محفوظ قد أحسن الاختيار أيضا حين اختاره ليلقى كلمته أمام لجنة نوبل، لقدرته اللغوية، فهو من القلائل الذين يتحدثون باللغات الثلاث على نحو دقيق وسليم (العربية والفرنسية والإنجليزية)، فكان واجهة مشرفة لأدباء مصر المطلعين على ثقافات وأدبيات العالم، وأنا صديق سلماوى منذ عودتى من نيويوك فى سبعينيات القرن الماضى، وهناك صلة أسرية وتفكيرية وفكرية طيبة، وأنتهز الفرصة لأقول إن قمة التعاون بيننا فى الإعداد للمشاركة فى معرض الكتاب الدولى فى فرانكفورت فى 2004، حيث كان الكتاب العربى ضيف شرف، وكنت أمين عام الجامعة العربية، وأقنعت القمة العربية ومجلس وزراء الخارجية والثقافة بالحصول على تمويل للمشاركة العربية فى المعرض، حيث يمثل مصلحة عامة لإطلاع الغرب على الثقافة العربية وآدابنا وفنوننا، لنرد على أى افتراءات تطول الذهنية الفكرية والثقافة العربية، واعتمدت على سلماوى اعتمادا كبيرا، وهو الذى كتب كلمة الافتتاح فى المعرض..

عمرو موسى

أما عن رأيى فيه كصحفى فيكفى القول إن تجربتى (الأهرام إبدو) و(الأهرام ويكلى) لعبتا دورا أساسيا فى خروج الصحافة المصرية من أفقها المحلى إلى الأفق الدولى، وكانت كل السفارات الأجنبية تعتمد على الصحيفتين وترسلهما لوزاراتها أسبوعيا مما يعكس جودة الأداء وتميزه وعالميته فى الصحفيتين بأخبارهما الموثوق فيها وتحليلاتهما الدقيقة وطريقة العرض والمهنية العالية. لقد أثبت كفاءة، وتاريخه الصحفى يشهد له بذلك».

الفنان خالد النبوى تحدث عن تجربته المسرحية مع محمد سلماوى حين شارك فى بطولة مسرحية «الجنزير»، وقال: «إن تجربة مسرحية (الجنزير) من أهم الخبرات وأمتع التجارب الفنية فى حياتى، وقد تعلمت الكثير من الأستاذ سلماوى، فقد كان قدوة ونموذجا للانضباط والدقة واحترام العمل والمواعيد، وعزز أهمية هذه التجربة وجود مخرج مهم وهو الفنان الكبير جلال الشرقاوى مخرجا، والأستاذ عبد المنعم مدبولى أستاذا كبيرا على رأس الفنانين فى هذه المسرحية التى كانت من أكثر الأعمال اكتمالا، وحققت نجاحًا جماهيريًا هائلًا، وقد شاهدت حين عرضت المسرحية فى باريس كيف انبهر الجمهور الفرنسى بالعرض، وكيف حضر العرض كبار الشخصيات السياسية والثقافية الفرنسية الذين كانت تربطهم علاقات صداقة بالأستاذ سلماوى، وهو ما مكن من أن يذلل كل العقبات التى تواجه عرض (الجنزير) فى باريس سواء على الجانب المصرى أو الفرنسى».

خالد النبوي

طارق الخولى، عضو برلمانى يمثل الشباب وقد انتخب فى كوتة الشباب التى نص عليها دستور 2014 كمستقل، وقد جمعته تجربة غنية بمحمد سلماوى، وفى شهادته قال الخولى: «تربطنى بالأستاذ سلماوى علاقة على مستوى القراءة، وكان من الأدباء القلائل الذين تأثرت بهم، وكنت قارئا نهما لأعماله، وهو رجل يعمل لساعات طويلة بشكل يثير الدهشة والإعجاب بقدرته على العمل والإبداع بشكل متواصل، وبصفة شخصية فقد كان داعما لى فى كثيرٍ من المواقف.. وأثناء رئاسته لاتحاد الكتاب استضافنى وخلق جسور تواصل، لنعطى دفعة فكرية للشباب لتطوير فكرهم وآدائهم، كما فتح أبواب اتحاد الكتاب لشباب السياسيين، فكنت من المحظوظين برعايته، وخضنا حوارات مع كبار الكتاب.. والأستاذ (سلماوى) خلطة إنسانية وفكرية ومهنية لا تتوفر عند كثيرين، فهو أديب ومسرحى وصحفى وسياسى.. وكان فى عام 2011 قد استقبلنى فى الاتحاد ومنحنى درع الاتحاد التى تُمنح للكبار باعتبارى من المشاركين فى ثورة يناير 2011، وهو الذى أقنعنى وزملائى بضرورة مشاركة الشباب فى الحياة السياسية، وأن ننتقل - على حد قوله - من الميدان إلى البرلمان، ووصلت العلاقة إلى أنه كان شاهدا على عقد قرانى، كما كان وراء مقالات الرأى التى كتبتها حين كان رئيسا لتحرير (المصرى اليوم)، وقد كان هناك مشروع حزب كنا نعد له أنا وزملائى، واطلع الأستاذ سلماوى على لائحة الحزب، وأرسل لى ورقة عن الجزء الثقافى المتعلق ببرنامج الحزب، كان هذا فى يوم واحد، ما يعنى أنه سهر حتى وضع هذا البرنامج».

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وقد تحدث المخرج المسرحى فهمى الخولى عن تعاونه مسرحيا مع محمد سلماوى فقال: «حين شاهدت عرض (فوت علينا بكرة واللى بعده) عام ١٩٨٤ أيقنت أننى أمام مؤلف مختلف له مذاق جديد وأسلوب فى البناء الدرامى مختلف تماما عن الأساليب السائدة والمألوفة والمتعارف عليها، فأسلوبه يمثل ما بعد الحداثة، وكان قد طرح علىّ فكرة سالومى، ومن خلال هذا النص تيقنت أننى أمام كاتب يتميز بأسلوب متميز ومخالف للسائد والمطروح من النصوص المسرحية مغردا خارج السرب، وبدأنا فى التحضير لعرض سالومى الذى يتناول فيه واقعة اجتثاث رأس يوحنا المعمدان عن طريق سالومى وأحبار المعبد من اليهود.. وحرصا منه على عدم تجسيد الأنبياء والرسل على المسرح، وفق ما تفرضه الرقابة، جعل اسم يوحنا المعمدان «الناصرى» وهى الشخصية التى تحمل وتتبنى القناعات الناصرية، وصار الصراع فى سالومى صراعا بين فكرين (الناصرى والصهيونى)، واستغرقنا وقتا طويلا فى اختيار المكان وأسلوب العرض، والذى كان حديثا ومغايرا فى تنفيذه مسرحيا على طريقة العرض المفتوح وليس فى قاعة مغلقة، فضلا عما ضمناه من معنى يخص أطفال الحجارة، وقد أثار العرض حفيظة السفير الإسرائيلى، وحاولت السفارة الإسرائيلية التصدى للعرض وإيقافه عبثا، حيث وقف الدكتور عصمت عبدالمجيد وزير الخارجية آنذاك حائلا دون ذلك.. والعرض كان بطولة رغدة ونور الدمرداش وجمال عبدالناصر، وقد نلت جائزة الدولة التشجيعية ووسام العلوم والفنون ونوط الواجب عن هذا العمل».

المخرج فهمي الخولي

وأضاف: قبل عرض سالومى عملنا معا فى مسرحية «اتنين تحت الأرض» بالمسرح القومى، وقد اعترضت نعيمة حمدى رئيسة الرقابة على ١٤ صفحة من النص وطلبت حذفها، وكان ذلك عام 1987، حيث تميز النص بجرأة فى النقد الموضوعى الثورى بما يسمى العرض التحريضى السياسى، واستمر العرض 6 أشهر كامل العدد، ثم التقيت الأستاذ سلماوى حين كان وكيلا أول لوزارة الثقافة لشؤون العلاقات الثقافية الخارجية، إلى أن أصدر فاروق حسنى قرارا بتشكيل لجنة، على رأسها الأستاذ سلماوى وأنا والدكتور حمدى الجابرى كلجنة تحضيرية لمهرجان دولى لشباب المسرح، فاقترح الأستاذ سلماوى أن يكون مهرجانا للمسرح التجريبى.. وكانت الدورة الأولى فى عام 1988، وكانت من أنجح الدورات، «ويمثل الأستاذ سلماوى لى تجربة استثنائية فى مسيرتى الفنية».

وتحدثت الفنانة سهير المرشدى عن تجربة تعاونها مع محمد سلماوى فى مسرحية «سالومى» فى جزئها الثانى «رقصة سالومى الأخيرة» على المسرح القومى إخراج هناء عبد الفتاح، فقالت: «لعلنى أعتبر (سالومى) من أهم الأعمال الخاصة بى.. وأعمال محمد سلماوى تتحدث عنه، فهو عاشق لعمله ويقدس الوقت ولا يحب الأحلام الصغيرة، وهو على قدر هذه الأحلام التى تتوافق مع قدراته وتفرده أديبا وكاتبا وصحفيا وقياديا ناجحا فيما شغله من مواقع، ومهما قلنا عن إنسانيته وذكائه وتفرده فى الأدب والفن والإدارة وإخلاصه الإنسانى مع كل من يعرفهم فلا نفيه قدره، ومازلت أذكر له تعامله الراقى مع أسرة العمل ومع كل من حوله، وكان يأتى كل ليلة يتفقد ظروف العمل والاطمئنان علىّ وينظر لى، وهو قارئ جيد للغة العيون فكان يريد أن يرى هل أنا سهير المرشدى أم سالومى وكان يداعبنى بقوله: مساء الخير يا مولاتى فإن ضحكت، يبقى أنا لسه سهير المرشدى، وإن لم أرد فأنا لبست الحالة.. وكان غيورا على العمل ويتعامل برقى مع الجميع، وكان يطمئن علينا ما بين الفصول، وأحيانا كان يتولى الإنفاق على بعض الأشياء فى العرض من جيله الخاص».