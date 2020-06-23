شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة: إغلاق المحال والمولات والمقاهي 10 مساءً مستمر ولا يرتبط بـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن قرارات إغلاق المحال والمولات المقاهي والكافيهات في الساعة العاشرة مساءً دائمة، وليست مرتبطة بفيروس «كورونا» المستجدّ.
وأضاف «سعد»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية «إم بي سي مصر» الثلاثاء، أنه سيتم استثناء فقط المحافظات السياحية من المواعيد المحدد لإغلاق الكافيهات والأماكن العامة.
وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه اعتبارًا من السبت المقبل سيصحب «حظر التجول» جزء من التاريخ، مؤكدًا أن «ارتداء الكمامة» سيتم الالتزام بها، وأن عقوبتها كما هي.
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