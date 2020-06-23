شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي: نتوقع أن نصل إلى 70 ألف إصابة بـ«كورونا» نهاية يونيو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، أن كل جامعة ستحدد جداول امتحانات نهاية العام، مشيرا إلى أن المجلس الأعلى للجامعات درس كل الاستعدادات لإجراء الامتحانات أول يوليو، وأكد أن الإجراءات الاحترازية على أعلى مستوى.

وقال عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «مساء دي إم سي» على قناة «دي إم سي»: «قمنا بعمل رسم توضيحي لطلاب الجامعات حول الامتحانات، ووزارة التعليم العالي أتاحت قبول أي أعذار من الطالب لعدم دخوله الامتحان، وتم تعقيم وتطهير كل الأماكن التي ستتم بها الامتحانات».

وأضاف الوزير: نتوقع أن نصل إلى 70 ألف إصابة بـ«كورونا» نهاية الشهر الجاري، موضحا أن توقع معدل أرقام «كورونا» يتطلب دراسة لمدة أسبوعين«، ولفت إلى أن الإجراءات الاحترازية تستطيع كسر الرقم التصاعدي لأعداد الإصابات.

وأوضح عبدالغفار أن تجربة «درايف ثرو» تشجع المواطن على الإقبال على إجراء الكشف والتحاليل، وهناك نية للتوسع في تجربة «درايف ثرو» للكشف عن «كورونا» بكل الجامعات.

وأكد وزير التعليم العالي أننا لانحتاج حاليا لتكرار تجربة المستشفى الميداني بالجامعات.

Advertisements