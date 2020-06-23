شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لجنة الإدارة المحلية: «النواب» طرح فكرة الغلق المبكر للمحلات طوال العام والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
وجه النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، التحية لمجلس الوزراء على قرارات الفتح التدريجي.
وأضاف السجيني، في مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير» على قناة «صدى البلد»، أن مجلس النواب ناقش فكرة تحديد موعد دائم لغلق المحال العامة بغض النظر عن أزمة «كورونا»، ولكن يجب أن يقترن بتقييم عند الممارسة واستثناء بمقابل لبعض المناطق خاصة السياحية.
وتابع: "النمط السائد هو الفتح على مدار الـ24 ساعة ونطالب حاليا بدراسة فكرة التوقيت المحدد لغلق المحلات على مدار السنة وبعد انتهاء أزمة كورونا"، مؤكدا سعادته لاستجابة الحكومة لفكرة البرلمان.
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