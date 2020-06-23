شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تعلن آلية استقبال شكاوى «الثانوية العامة»: لن نستجيب لمواقع التواصل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، آلية تقديم أي شكوى متعلقة بامتحانات الثانوية العامة وذلك من خلال الدخول على منصة شكاوى الثانوية العامة عبر الرابط التالي: thanwya.emis.gov.eg/complain أو التواصل على «الواتس آب» من خلال هذا الرقم: 01148970610 وأكدت الوزارة أنها لن تستجيب إلى الشكاوى المرسلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو التليفونات الشخصية. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 58,141

تعافي 15,535

وفيات 2,365

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