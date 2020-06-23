شكرا لقرائتكم خبر عن عميد معهد علوم البحار: «الدولفين القاتل الكاذب» مسالم ولا خطورة منه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمود عبدالراضي، مدير معهد علوم البحار بالبحر الأحمر، إنه تم مجموعة من الدلافين من نوعية القاتل الكاذب التي رصدها على بالقرب من شواطئ شمال الغردقة بالبحرالأحمر، وهي أنواع نادرة وتعتبر أحد عوامل جذب السياحة وهي مسالمة.

وأضاف “عبدالراضي«في تصريحات صحفية، أن ما تم رصده بالبحر الأحمر نوع من الدلافين الشهيرة يشبه الحوت القاتل في التركيب التشريحي، ويطلق عليه الحوت القاتل الكاذب، مؤكدًا أنها لا تشكل أي خطورة على حياة الإنسان، وتتحرك في أسراب.

وتابع مدير معهد علوم البحار بالبحر الأحمر، أن فترة الحظر بسبب أزمة فيروس كورونا، وعدم تردد المواطنين على البحر أدى لظهور أنواع نادرة من الكائنات البحرية.

كان خبراء معهد علوم البحار بالغردقة قد رصدوا سرب من الدلافين من نوعية الحوت «القاتل الكاذب» أمام شواطئ منطقة الجونة شمال الغردقة بالبحر الأحمر حيث يصل عددهم إلى ٥ من الدلافين من نوعية الحوت «القاتل الكاذب» النادرة الظهور.

وأكد الدكتور محمود عبدالراضي دار، عميد المعهد، أن الحوت القاتل الكاذب هو نوع من أنواع الدلافين وسبق رصده في البحر الأحمر في مواقع قليلة ونادرة بالبحر الأحمر خلال السنوات الماضية وهو يشبة الحوت القاتل لكنه ليس حوت وإنما دولفين يصل طوله 5 متر ونظرا لندرة مشاهدة هذا النوع من الدلافين، وهو مسالم وأن هذه النوعية تتشابه في هيكلها العظمى مع الحوت القاتل وهذا سبب تشابه الأسماء ولكنها مسالمة ولا تشكل أي خطورة على الإنسان كما أنها من ضمن الأربعة أنواع من الحيتان المسننة فمن المعروف عن الحيتان أنها بدون أسنان إلا 4 أنواع من ضمنها الحوت القاتل الكاذب وأن هذا النوع يتغذى على الأسماك كبيرة الحجم مثل التونة وبعض الرخويات ومن ضمن الحيتان التي يمكن تربيتها في الأسر ومن أزكاها فهو يتقبل التدريب.

وأوضح «دار» أن انخفاض الممارسات البشرية على البيئة البحرية أدي إلى ظهور الكائنات البحرية بشكل أمن دون أي إزعاج أو مطاردة

وأضاف أن رصد الدولفين «القاتل الكاذب» يضاف إلى قائمة الكائنات البحرية التي تم رصدها في البحر الأحمر خلال السنوات الماضية وبينها القرش الحوتي «بهلول» والحوت الاحدب وسمكة الشمس

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واعتبر المتخصصون في علوم البحار أن ظهور الدولفين من نوعية القاتل الكاذب حدث بيئي نادر وفريد يدل على نجاح الجهود الخاصة بحماية البيئة البحرية بالبحر الأحمر والالتزام بالاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية الكائنات البحريو وأن عدم ايذاءه أو مطاردته شجعه على البقاء في البحر الأحمر.