شكرا لقرائتكم خبر عن «التضامن»: احتفاظ المتقدمين لحج الجمعيات بالحق في قرعة العام القادم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافقت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، الثلاثاء، على احتفاظ كل المتقدمين لقرعة حج الجمعيات الأهلية لموسم 1441هـ / 2020م بفرصتهم في قرعة حج الجمعيات الأهلية عام 1442هـ / 2021م دون تقديم طلب جديد.

يأتي ذلك في ضوء القرار الصادر من المملكة العربية السعودية باقتصار إقامة شعيرة الحج هذا العام بأعداد محدودة من جنسيات مختلفة من داخل المملكة، للحفاظ على أمن وسلامة الحجاج.

وبلغ عدد المتقدمين للحج من اعضاء الجمعيات الأهلية خلال هذا العام نحو 31 ألف مواطن، للفوز بـ12 ألف تأشيرة حج مخصصة هذا العام لحج الجمعيات.