شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ جراحة قلب يناشد الحكومة تفعيل الرقابة على سوق الدواء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناشد الدكتور جمال سامي، أستاذ جراحة القلب بجامعة عين شمس، الحكومة المصرية متمثلة في وزارة الصحة، بتفعيل الرقابة وبشدة على سوق الدواء المصري في ظل وجود تلاعب فيه أسفر عن اختفاء معظم الأدوية الخاصة لبروتوكول علاج فيروس «كورونا».

وقال سامي، في تصريحات تلفزيونية على قناة الحدث اليوم: «شهدنا في الآونة الأخيرة عدة أزمات متوالية بشأن نقص الأدوية في الصيدليات وخصوصا الأدوية الخاصة بنزلات البرد وارتفاع درجة الحرارة والمقويات والفيتامينات».

وأضاف: «تأتي هذه الأزمة في ظل تكالب المواطنين على شراء الأدوية بشراهة من الصيدليات اعتقادا منهم بأن كثرة كمية واختلاف أنواع الدواء هو ما سيحميهم من فيروس كورونا، وعلى الجانب الآخر نرى العديد من المواطنين يعانون من نقص الأدوية في الصيدليات في ظل احتياجهم الفعلى والحقيقي لها وقد يتسبب هذا النقص في مشاكل كبيرة للكثير منهم».

وتابع: «من هذا المنطلق وفي ظل هذه الجائحة التي تمر بها البلاد، أتمنى من المسؤولين في الحكومة البدء في تفعيل القانون الخاص بصرف الأدوية من كل صيدلية، وأن يقتصر صرف الأدوية على روشتات موثقة من عيادات الأطباء أو ما شابه، لمنع هذه الفوضى المنتشرة وضبط عملية صرف الدواء لكي يصل لمن يستحق».