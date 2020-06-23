شكرا لقرائتكم خبر عن «الريف المصرى الجديد» تطلق حملة لإزالة حالات وضع اليد بالـ1.5 مليون فدان في المُغرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في أكبر حملة لإزالة التعديات واسترداد الأراضي بمنطقة المُغرة جنوب مدينة العلمين، قامت شركة تنمية الريف المصري الجديد، بالتعاون مع محافظة ومديرية أمن مطروح، بإزالة تعديات واسترداد قطع أراضى بمساحة 2844 فدان بمنطقة المغرة، تقدر قيمتها الحالية بنحو 60 مليون جنيه مصرى.

وقال بذلك المهندس عاطر حنورة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصري الجديد، المسئولة عن تنفيذ وإدارة مشروع استصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان، إن عمليات الإزالة واسترداد الأراضي استمرت لأكثر من 6 ساعات، تم خلالها إزالة 40 حالة تعدٍ على إجمالى مساحة تبلغ 2844.46 فداناً زراعياً تابعة لشركة الريف المصرى الجديد، بالإضافة إلى إزالة عدد من المبانى والآبار والأسوار الحجرية المقامة دون تقنين على مساحة 1600 متر مربع داخل أراضى مشروع المليون ونصف المليون فدان في المُغرة، وذلك مع الحرص على عدم المساس أو التجريف لأية زراعات قائمة بهذه الأراضى.

وأكد حنورة، أن هذه الحملات الخاصة بإزالة التعديات، والتى بدأت منذ قرابة العام وتستمر على مدار الشهور القادمة، تأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بضرورة إزالة كافة التعديات على أملاك الدولة، تعزيزاً لمبدأ سيادة القانون وتأكيداً لهيبة الدولة، بما يضمن حماية كافة الأراضى المخصصة للمشروعات التنموية والتى تستهدف خدمة الأجيال القادمة.

ولفت حنورة إلى أن الحملة استهدفت إزالة تعديات بعض واضعى اليد على الأراضى بدون زراعات بهدف الاستيلاء على الأرض و«تسقيعها» أو الانتفاع بها دون سداد الحقوق المالية للدولة، وذلك على الرغم من سلسلة الاتصالات والمخاطبات المتكررة بعلم الوصول والإنذارات القانونية التي تم توجيهها طوال الشهور الماضية للمخالفين.. كما شملت الحملة عدداً من الأراضى التي تقاعس المنتفعون بها عن تقنين وتوفيق أوضاعهم مع شركة تنمية الريف المصرى الجديد، وكذلك أراضى واضعى اليد ممن رفضوا استكمال إجراءات التقنين.. وشدد حنورة على أنه لن يتم التهاون مع أية محاولة للتعدى على أراضى المشروع، مع الالتزام الكامل باسترداد حقوق الدولة دون استثناء وتنفيذ القانون على جميع المخالفات وعمليات وضع اليد على الأراضى مهما بلغ حجمها.

كما أكد رئيس «الريف المصرى الجديد» أنه قد تم تعيين حراسة على الأراضى المستردة بالكامل، لمنع عودة واضعى اليد والتصدى بكل حسم لكل من تسول له نفسه التمادى في التعدى على حق الدولة، مؤكداً على استمرار هذه الحملات على مختلف أراضى المشروع حتى الانتهاء من إزالة كافة المخالفات والتعديات، وتقنين أوضاع جميع واضعى اليد «الجادين» على أراضى الـ 1.5 مليون فدان بمختلف مواقع المشروع.. مشيراً إلى أنه من المقرر إجراء موجة جديدة من الإزالات بمنطقة المُغرة قريباً، فضلاً عن القيام بحملة موسعة أخرى جديدة بمنطقة غرب المنيا، وذلك لكونهما المنطقتين اللتين تشهدان أكبر عدد من حالات وضع اليد بأراضى الريف المصرى الجديد.

ولفت عاطر حنورة إلى وجود مقرٍ دائمٍ لشركة تنمية الريف المصرى الجديد حالياً بمختلف مواقع المشروع، حيث قامت الشركة بتشكيل فرق عمل مخصصة للمتابعة من خلال صور الأقمار الصناعية، بالتعاون مع هيئة المساحة العسكرية، وذلك لرصد كافة أشكال التعديات على أراضى «الريف المصرى الجديد» بمختلف مواقعه، مع قيام الشركة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الجادين والمتعدين على الأراضى.. وشدد حنورة على أنه سيتم الضرب بيدٍ من حديد على كل من يقوم بمخالفة القانون والتعدى على أراضى الدولة التي تم تخصيصها للمشروع بدون إتمام الإجراءات والشكل القانونى، حيث تجرى المتابعة والمرور المستمر من جانب فرق العمل على كافة المواقع لرصد المخالفات وتنفيذ القرارات الصادرة بإزالة التعديات على مختلف أراضى مشروع المليون ونصف المليون فدان.

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حملة لإزالة التعديات واسترداد الأراضى بمنطقة المُغرة جنوب مدينة العلمين

حملة لإزالة التعديات واسترداد الأراضى بمنطقة المُغرة جنوب مدينة العلمين

حملة لإزالة التعديات واسترداد الأراضى بمنطقة المُغرة جنوب مدينة العلمين