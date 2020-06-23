شكرا لقرائتكم خبر عن صورة رئيس جامعة دمنهور مع «عسل المناعة» تثير الجدل على مواقع التواصل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أثارت صورة الدكتور عبيد عبدالعاطي صالح، رئيس جامعة دمنهور، بمكتبه مع عدد كبير من «برطمانات عسل النحل» ردود أفعال واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعضها باسمة وأخرى مؤيدة وغيرها معارضة.

الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور يعلن إنتاج عسل مقوى للمناعة

وأصدرت جامعة دمنهور بيانًا تحت عنوان «جامعة دمنهور تنتج عسل النحل لتقويه جهاز المناعة والوقاية من الأمراض»، وجاء فيه أنه «في إطار حرص جامعة دمنهور على دورها في خدمة المجتمع باعتبارها «جامعة بلا أسوار»، صرح الدكتور عبيد صالح رئيس الجامعة أنه تم توفير منتجات لخدمة المجتمع وأغذية لرفع المناعة لدى الأفراد وتساعدهم في مواجهة فيروس كورونا المستجد ومن ضمن تلك المواد الغذائية عسل النحل المغذي على أزهار خبز النحل وهو من أهم الأغذية لرفع المناعة من خلال مناحل كلية الزراعة بالجامعة».

الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور يعلن إنتاج عسل مقوى للمناعة

وأضاف البيان أن «الدكتور عبيد صالح، وهو أستاذ الرقابة الصحية على الأغذية ومنتجاتها وتكنولوجيا وسلامة الغذاء، قال إن العامل الأساسي لمواجهة كورونا ومحاربتها هو رفع كفاءة الجهاز المناعي وتقويته جيدًا حتى لا نكون أكثر عرضة للعدوى بالفيروس من خلال تناول عدد من الأطعمة والمواد الغذائية أهمها عسل النحل الطبيعي والبقوليات والخضروات والفواكه واللحوم والأسماك التي تحتوى على العناصر الغذائية الهامة والفيتامينات اللازمة لرفع مناعة الجسم».

الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور يعلن إنتاج عسل مقوى للمناعة

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي كانت أصداء الصورة أكبر كثيرًا من صدى الخبر، وقال محمد أبوجبل «طيب ما يتصور مع برطمان واحد كفاية»، وكتب أحمد مرعى، «أومال فين الفطير بقى»، وعلى نفس الأسلوب قال إسلام نصر «طب لو أمكن بس فطرتين علشان جهاز المناعة بيحب يغمس»، وأكدت نهى زهران «مفيش كريمة لزوم العسل والفطير»، بينما قال عبدالباقي عطية «تحية شكر وتقدير لخلايا النحل، نحلة نحلة، من أول الملكة لحد أصغر شغالة»، وعلق كريم الشرقاوي «ما هو ده دور البحث العلمي في مصر»، وقال جمال الحسيني «الأصول جامعة الإسكندرية تعمل اتفاقية تبادل علمي للعسل مع جامعة دمنهور».

وكتب سامى محمد «جامعة دمنهور وسبق علمي خطير، مع تسابق كل دول وجامعات العالم، لمحاولة إنتاج عقار لمكافحة كورونا، تعلن جامعة بلدنا العظيم دمنهور توصلها لإنتاج عسل نحل جميل جدًا، طب إيه علاقة ده بكورونا؟ الحمد لله رئيس الجامعة لابس ماسك.»، ورد عليه أحمد الشيخ، «طيب انا راضي ضميرك مش أفيد من الأدوية اللي كل يوم يثبتوا عدم فعاليتها، إحنا ليه بنحارب العلم».

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