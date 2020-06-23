شكرا لقرائتكم خبر عن التحاليل والأشعة المقطعية لـ«كورونا» مجانا في مستشفيات قنا ونجع حمادي العام والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
وجه اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، الدكتور راجي تواضروس، مدير مديرية الصحة بإجراء التحاليل والأشعة المقطعية لحالات الاشتباه بفيروس كورونا المستجد المترددين على مستشفيات قنا ونجع حمادي العام بشكل مجاني وبدون أي مقابل، وذلك في إطار حرص المحافظة على تخفيف العبء عن كاهل المواطنين.
جاء ذلك خلال المرور المفاجئ لمحافظ قنا والسكرتير العام المساعد على مستشفيات قنا العام والصدر والحميات للاطمئنان على الخدمة المقدمة للمرضى والتأكد من تقديم جميع أوجه الرعاية الصحية اللازمة للمرضى وتوفير جميع الاحتياجات اللازمة والتأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
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