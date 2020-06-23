شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تصدر قرارًا جديدًا غدًا بشأن «عودة الموظفين إلى أعمالهم بشكل كامل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن قرار رئيس الوزراء بخصوص تقليص أعداد الموظفين ونسبة العمل مازال ساريا، مضيفا: «سيصدر قرار من مجلس الوزراء غدا بمنح الوزراء صلاحية وسلطة تخفيض الأعداد أو العودة الطبيعية».

وأضاف سعد، في مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد»، أن عنوان قرارات مجلس الوزراء اليوم هو الفتح المنضبط لدولاب الدولة المصرية والأنشطة بكل قطاعاتها، خاصة الترفيهية مثل المقاهي والسينمات والمطاعم، بعد تأكيد رئيس الوزراء على عمل 3.5 مليون عامل في هذه الأنشطة ونسبة ال25% مدروسة جيدا وسيتم التقييم أولا بأول وفي حال النجاح ستزيد النسبة.

وتابع: «المحليات ستكون مختصة بتطبيق القرارات والنسبة المحددة للإشغال ومواعيد الإغلاق من خلال جولات تفتيش وفي حالة المخالفة يتم إغلاق المقهى أو المحل غلقا إداريا».

وأوضح أن الفكرة من إغلاق الشواطئ العامة هو عدم القدرة على السيطرة على الأعداد بخلاف الشواطئ الخاصة التي يمكن السيطرة عليها.