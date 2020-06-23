شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الحكومة: «بعبارة واضحة.. الدولة قررت عودة دوري كرة القدم» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
كشف المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل قرارات الحكومة الجديدة بشأن الإجراءات الاحترازية.
وقال سعد، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد: «قررنا تنفيذ الإجراءات يوم السبت كي تبدأ المطاعم والمقاهي أول يوم في العطلة».
وحول إعادة فتح دور العبادة، أوضح سعد: «وزارة الأوقاف والجهات المسؤولة هي التي ستحدد المساجد التي ستفتح في كل المحافظات مع تطبيق الضوابط الاحترازية كاصطحاب سجادة صلاة خاصة وارتداء كمامة وإعلاق دورات المياه»، مشيرا إلى أنه سيتم استمرار إيقاف الصلوات الأسبوعية.
وتابع: «المقصود بنسبة 25% الخاصة بالأندية الرياضية الأعداد بالمنشآت التابعة للأندية كالمطاعم أو صالات الألعاب الرياضية، لكنها لا ترتبط بالحدائق أو المساحة الإجمالية للنادي، أما دخول الأندية متاح لكل الأعضاء»، مؤكدا أن عودة المسابقات الرياضية وفي مقدمتها دوري كرة القدم قرار دولة، معلقا: «خلينا أقولها بعبارة واضحة، الدولة قررت عودة النشاط الرياضي ودوري كرة القدم».
وأكد أن الحكومة لن تتردد على فرض قيود مرة أخرى حال حدوث أي مشكلات، معلقا «ما نخشاه نسبة الوفيات ونسبة الإصابات الحرجة بالنسبة لإجمالي الإصابات، والحمد لله الحالات الحرجة في تناقص حيث لا تتجاوز 2.5% وهو ما يعطينا قدر من الطمأنينة».
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الوضع في مصر
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اصابات
58,141
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تعافي
15,535
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وفيات
2,365
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