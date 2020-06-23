أسعار الذهب ترتفع اليوم للمرة الثانية اليوم الثلاثاء,, وعيار 21 يسجل 692 جنيها

شهدت أسعار الذهب في مصر مساء الثلاثاء ارتفاعاً ملحوظاً بقيمة 5 جنيهات، وهذا بعد أن صعدت سعر الذهب عالمياً إلى 1767 دولاراً بزيادة قدرها 17 دولاراً، مما تسبب في صعود المعدن الأصفر في مصر إلى مستوى 792 جنيها، وهذا يعتبر أعلى سعر للذهب في مصر.

سعر الذهب في مصر

في الفترة الأخيرة شهد العالم أحداث مثيرة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد الذي انتشر بشكل كبير في العالم كله، وتسبب في انهيار اقتصاد الكثير من الدول، ومع عودة إقبال المستثمرين على شراء الذهب ارتفعت أوقية الذهب.

سعر الذهب في مصر اليوم

سجل الذهب عيار 21 792 جنيها.

سجل الذهب عيار 24 نحو 905.15 جنيه.

سجل الذهب عيار 18 نحو 678.85 جنيه.

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سجل الجنيه الذهب وزن 8 جرامات نحو 6336 جنيها.

سجل السعر العالمي لأوقية الذهب نحو 1765 دولار.

ومن المتوقع أن تشهد أسعار الذهب عالمياً ارتفاع أخر خلال الساعات القليلة المقبلة، مما سيتسبب في ارتفاع سعر الذهب في مصر.