الارصاد: تراجع طفيف في درجات الحرارة غدا الأربعاء.. والعظمى بالقاهرة تسجل 34 درجة

نرصد لكم متابعينا الكرام لموقع عرب نيوز نشرة أخبار الطقس في جمهورية مصر العربية، حيث شهدت الجمهورية خلال الأيام الحالية ارتفاع كبير في درجات الحرارة، وهذا يعتبر أمراً طبيعياً بالنسبة لهذا التوقيت من العام بما أننا دخلنا رسمياً في فصل الصيف.

حالة الطقس في مصر

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الاربعاء، تراجع طفيف في درجات الحرارة، حيث يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة ومحافظات الوجه البحري في النهار، وطقس لطيف في الليل، والرياح معتدلة تنشط غالباً، بينما تشهد السواحل الشمالية طقس معتدل في النهار ولطيف في الليل والرياح معتدلة، وتشهد محافظات الصعيد طقس شديد الحرارة في النهار معتدل في الليل والرياح تنشط غالباً.

درجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء على بعض محافظات الجمهورية:

القاهرة العظمى 34 والصغرى 21 درجة.

الإسكندرية العظمى 29 والصغرى 20 درجة.

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مطروح العظمى 26 والصغرى 19 درجة.

سوهاج العظمى 42 والصغرى 27 درجة.

قنا العظمى 43 والصغرى 27 درجة.

أسوان العظمى 45 والصغرى 28 درجة