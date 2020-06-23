السكة الحديد: تغير مواعيد القطارات اعتباراً من السبت المقبل مع قرار إلغاء الحظر

بالتزامن مع القرار التي أعلنه اليوم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء برفع حظر التجول في البلاد بعد فرضها لمدة أكثر من 100 يوماً، قررت السكة الحديد تغير مواعيد قيام القطارات لكي تتناسب مع المواعيد الجديدة بعد رفع الحظر.

ومن جانبه أكدت مصادر مسئولة في هيئة السكة الحديد أنه سيتم تغير جداول تشغيل القطارات اعتباراً من السبت القادم وهذا جاء بالتزامن من قرار إلغاء الحظر بحيث يتم مد تشغيل حتى منتصف الليل.

كما أضافت المصادر، أنه سيتم إعادة تشعيل معظم القطارات بالإضافة إلى القطارات التي تعمل حالياً وأنه جار إعداد الجداول الجديدة بعد قرار رئيس الوزراء تقليل حظر التجول ليصبح من الساعة الثانية عشر منتصف الليل حتى الساعة الرابعة صباحاً.