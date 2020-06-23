أسعار الذهب ترتفع اليوم الثلاثاء.. وعيار 21 يسجل 787 جنيها للجرام

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم مستمرة في موجة الارتفاع التي حققها الذهب في الفترة الأخيرة، وارتفع بقيمة 3 جنيهات لكل عيار من الأعيرة المتداولة في مدن ومحافظات الجمهورية، وجاء هذا الارتفاع بفعل صعود سعر الذهب عالمياً بارتفاع 8 دولارات، الأمر الذي تسبب في ارتفاع المعدن الأصفر في مصري مسجلاً أعلى سعر لها 787 جنيها لعيار 21.

سعر الذهب في مصر اليوم

سجل الذهب عيار 21 نحو 787 جنيها.

سجل الذهب عيار 24 نحو 899.40 جنيها.

سجل الذهب عيار 18 نحو 674.55 جنيها.

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سجل الجنيه الذهب وزن جرامات عيار 21 نحو 6296 جنيها.

سجل السعر العالمي لأوقية الذهب نحو 1758 دولار.

وجاء ارتفاع الذهب اليوم بفعل توقعات بصدور بيانات إيجابية للقطاع الصناعي في منطقة اليورو ولكن المخاوف من موجة أخرى من فيروس كورونا المستجد أبقت المعدن الأصفر قرب أعلى مستوى له فيما يزيد عن شهر.