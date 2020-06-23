أخبار مصر

الاستعلام عن حالة الطقس في الأيام القادمة في مصر

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قام مدير مركز التنبؤات والتحاليل في الهيئة العامة للأرصاد الجوية بالإعلان عن حالة الطقس اليوم فقام بالإعلان على أن الجو يواجه انخفاض في درجة الحرارة بمعدل أربعة درجات فيتم تسجيل 36 درجة بعد ماكنت 40 درجة الأمس.

حيث أضاف شاهين خلال لقائه في برنامج الآن الذي يذاع على قناة اكسترا نيوز وأكد على أن الطقس يواجه اليوم حالة من الاستقرار وتواجه حركة رياح فلة في النشاط وهذا الأمر يعمل على استقرار حركة الملاحة الجوية مع العلم أن ذلك سيتسمر لمدة ثلاثة أيام ولا يوجد أي ظواهر غريبة، وأكد أن فصل الصيف بدأ من الأمس ويجب على جميع المواطنين أن يكثروا من تناول السوائل وأن لا يتعرضوا نهائياً لأشعة الشمس والابتعاد نهائياً عن جميع الأماكن المغلقة.

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