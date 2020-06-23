شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث التنمية المحلية: يجب توفير كاشف حرارى ومطهرات أيدى على مداخل المقاهى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، ضوابط فتح المطاعم والكافيهات وعقوبة المخالفين، مشيرًا إلى أن متابعة تنفيذ الآليات من خلال وحدات الإدارة المحلية وقطاع التفتيش والمتابعة بوزارة التنمية المحلية.

وأضاف "قاسم"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على شاشة "المحور"، أنه يجب أن يكون هناك كاشف حراري بالمقاهي والمطاعم، لقياس درجة حرارة العملاء، مع توفير مطهرات للأيدى في مداخل المنشأة وتوفير معقمات ومطهرات على طاولة الطعام، وحظر الشيشة تمامًا، مضيفًا أن المفارش أحادية الاستخدام.

وذكر أن قطاع التفتيش والمتابعة ستقوم بالرقابة على هذه المنشأت، حيث إن غرفة العمليات بالتنمية المحلية مرتبطة بغرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء وغرف الأزمات والعمليات بالمحافظات، موضحًا أن مدير كل منشأة سيوقع إقرارًا بالالتزام بالاشتراطات، وحال مخالفة ذلك يتم سحب تصريح المنشأة، على أن يلتزم أن تكون الطاقة التشغيلية 25%، ومراعاة التباعد الاجتماعى.