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أزمة سد النهضة هانحارب ولا إيه / سيلفى تيوب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يطرح الخليج 365 حلقة جديدة من البرنامج الإسبوعى سيلفى تيوب والذى تناول أزمة سد النهضة والحلول الخاصة بالأزمة خاصة بعد تصعيد الأمر لمجلس الأمن الذى يستطيع إيقاف ملئ السد بقرار يصدره الأعضاء الدائمين بالمجلس وهو ما ينتظره المصريين بعد مفاوضات كثيرة وطويلة مع الجانب الأثيوبى كانت التعنت هو طابع الأثيوبين فيه.

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ويطرح البرنامج أن فكرة الحرب غير مطروحة وأن المصريين لا يكنون سوى الحب للأشقاء الأثيوبين كما أن السد يمكن أن يمتلئ دون الإضرار بمصر بأمر بسيط وهو ملئه على مدار 10 أعوام وقتها لن يتضرر أحد وتصنع أثيوبيا ما تريده بلاسد بعد ذلك.

أزمة سد النهضة (4)

برنامج سيلفى إسبوعى ساخر يناقش الأوضاع في مصر.

أزمة سد النهضة (1)
 
أزمة سد النهضة (2)
 
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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