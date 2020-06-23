شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة سد النهضة هانحارب ولا إيه / سيلفى تيوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يطرح الخليج 365 حلقة جديدة من البرنامج الإسبوعى سيلفى تيوب والذى تناول أزمة سد النهضة والحلول الخاصة بالأزمة خاصة بعد تصعيد الأمر لمجلس الأمن الذى يستطيع إيقاف ملئ السد بقرار يصدره الأعضاء الدائمين بالمجلس وهو ما ينتظره المصريين بعد مفاوضات كثيرة وطويلة مع الجانب الأثيوبى كانت التعنت هو طابع الأثيوبين فيه.

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ويطرح البرنامج أن فكرة الحرب غير مطروحة وأن المصريين لا يكنون سوى الحب للأشقاء الأثيوبين كما أن السد يمكن أن يمتلئ دون الإضرار بمصر بأمر بسيط وهو ملئه على مدار 10 أعوام وقتها لن يتضرر أحد وتصنع أثيوبيا ما تريده بلاسد بعد ذلك.

برنامج سيلفى إسبوعى ساخر يناقش الأوضاع في مصر.







