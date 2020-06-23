شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تدعو الحرس الثورى الإيرانى لوقف تهريب الأسلحة إلى ميليشيات الحوثى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقلت قناة سكاى نيوز الإخبارية، في خبر عاجل لها، عن مسؤول في الخارجية الأمريكية قوله إن الولايات المتحدة الأمريكية تدعو ميليشيات الحوثي لقبول وقف كامل لإطلاق النار والانخراط بشكل بناء في المسار السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة لإنهاء الصراع.

ودعت الولايات المتحدة الأمريكية، الحرس الثوري الإيراني إلى وقف تهريب الأسلحة إلى ميليشيات الحوثي.

وفى وقت سابق نقلت، قناة سكاى نيوز الإخبارية، في خبر عاجل لها، عن مسؤول في الخارجية الأمريكية قوله إن الهجمات الحوثية على السعودية تنتهك القانون الدولي وتهدد الأمن الإقليمي وتشير إلى أن ميليشيات الحوثي ليست جادة بشأن تحقيق حل سياسي لإحلال السلام في اليمن.

وأضاف المسؤول في الخارجية الأمريكية: نشعر بقلق عميق إزاء عدوان ميليشيات الحوثي مستخدمة دعم إيران وأسلحتها.

وفى وقت سابق، أدان السفير الأمريكي في اليمن عدم استجابة الحوثيين لتحقيق السلام، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية. كما أدان السفير الأمريكي في اليمن هجمات الحوثي على السعودية.

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وقال رئيس الحكومة اليمنية الشرعية، معين عبدالملك، اليوم /الثلاثاء/، إن محاولة استهداف الحوثيين للمناطق المدنية السعودية وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات، "مؤشر واضح على الهروب من استحقاقات السلام، وتحدي الجهود الأممية والدولية لتخفيف معاناة الشعب اليمني".

جاء ذلك خلال لقائه السفير الأمريكي لدى اليمن، كريستوفر هنزل، حيث جرت مناقشة استمرار التصعيد العسكري لجماعة الحوثي وعدم استجابتها للهدنة المعلنة من الحكومة وتحالف دعم الشرعية، وكذلك استهدافها للمناطق المدنية في السعودية بطائرة مفخخة وصواريخ باليستية اعترضتها قوات التحالف حسبما نقلت قناة العربية الاخبارية.

وأكد عبدالملك، خلال اللقاء، التزام الحكومة بتنفيذ اتفاق الرياض، وبالدعوة التي أعلنها تحالف دعم الشرعية لوقف التصعيد ولعودة الأوضاع إلى طبيعتها في سقطرى.

بدوره، عبر السفير الأمريكي عن إدانة بلاده لمحاولة استهداف الحوثيين للمناطق المدنية في السعودية، ولاستمرار تصعيدهم العسكري في الجبهات في اليمن حيث يستهدفون أيضا المدنيين اليمنيين، ولعدم استجابتهم للجهود الأممية لتحقيق السلام.

وأشاد بموقف الحكومة اليمنية الداعم لجهود السلام، وكذلك بالتزامها بتنفيذ اتفاق الرياض، وبما تبذله من جهود لتخفيف معاناة الشعب اليمني.