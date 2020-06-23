شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: ندرس السماح بصلاة الجنازة فى المساجد حال التزام المصلين أول أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، أن الوزارة تدرس من الآن السماح بدخول الجنائز وصلاة الجنازة في المساجد في حال التزام المصلين في الأسبوع الأول لفتح المساجد.

وقال جابر في تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، إنه في حال التزام المصلين في الأسبوع الأول سيتم السماح بإقامة صلاة الجنائز ولكن فى غير أوقات الصلوات المفروضة.

وكان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، شدد خلال اجتماع اليوم الثلاثاء، بقيادات القطاع الدينى، لوضع القواعد والضوابط المنظمة لإعادة فتح المساجد تدريجيًّا للصلوات الخمس، على ضرورة عدم فتح دور المناسبات نهائيًّا وعدم السماح بدخول الجنائز أو صلاة الجنازة ، أو عقد القران أو أى مناسبات اجتماعية.

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كما تم التأكيد على الالتزام بعدم فتح دورات المياه نهائيًّا، وغلقها غلقًا تامًا، وعدم فتح أى أضرحة أو مقامات نهائيًّا أو فتح الأبواب المؤدية إليها، و استمرار تعليق صلاة الجمعة لحين إشعار آخر، وعدم فتح مصليات السيدات ، وعدم إقامة أى دروس أو ندوات أو مقارئ أو أنشطة (سوى أداء الصلوات الخمس فقط) .

وأكدت الوزارة على ضرورة ارتداء المصلين للكمامة، واصطحاب المصلِّى للمصلَّى الشخصى (سجادة صلاة شخصية)، ووضع علامات التباعد بين المصلين والالتزام بها، ومتابعة التطهير والتعقيم المستمر.

وترأس الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء اليوم الثلاثاء اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا لمتابعة عدد من الملفات من بينها خطة وإجراءات عودة السياحة إلى مصر التى ناقشتها وزيرة الصحة مع وزيرى السياحة والطيران وتفعيل العمل بإجراءات الحجر الصحى فى جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية فى محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح وكارت متابعة للحالة الصحية للقادمين.

وأعلن مدبولى، أنه نظرا لارتباط دور العبادة بتواجد أعداد كبيرة، لذلك تم التوافق على اعتبارا من السبت القادم 27 يونيو سيتم فتح دور العبادة لأداء الصلوات اليومية مع استمرار تعليق الصلوات الرئيسية الأسبوعية.