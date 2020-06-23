فلوسهم محفوظة.. غرفة شركات السياحة تكشف مصير حقوق حاجزي قرعة الحج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

قال باسل السيسي، نائب رئيس غرفة شركات السياحة، إن الغرفة تواصلت مع العملاء لتأمين حقوقهم، مؤكدًا أن الأموال مضمونة ومحفوظة وعملية إعادتها إليهم مسألة وقت فقط لا أكثر.

جاء ذلك في إطار كشف غرفة شركات السياحة، اليوم الثلاثاء، عن مصير أموال المواطنين حاجزي قرعة الحج السياحي لدى الشركات، وذلك بعد قرار السعودية إقامة حج هذا العام 1441هـ بأعداد محدودة جدًّا للراغبين في أداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة.

وأضاف السيسي، في تصريحات أدلى بها، أن شركات السياحة كانت متوقعة إعلان وزارة الحج السعودية إقامة حج هذا العام 1441هـ بأعداد محدودة جدًّا للراغبين في أداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة.

وتابع نائب رئيس غرفة شركات السياحة بأن غرفة شركات السياحة تفهمت الموقف، وأعلنت تأييدها قرارات المملكة العربية السعودية بقصر الحج على المقيمين داخلها؛ نتيجة ما يحدث بسبب وباء كورونا.

ويختلف مبلغ جدية الحجز لقرعة الحج السياحي، وفقًا لكل مستوى، حيث يبلغ مستوى 5 نجوم 20 ألف جنيه، ومستوى 4 نجوم 15 ألف جنيه، وللمستويين (الاقتصادي والبري) 10 آلاف جنيه.

وأكد علاء الغمري، عضو غرفة شركات السياحة، أن معظم شركات السياحة، ردت بالفعل هذه الأموال إلى المواطنين خلال الفترة الماضية بعد انتشار وباء كورونا وتوقعها ذلك، موضحًا أن الشركات الأخرى ستبدأ فورًا في ردها للمواطنين.

وقال الغمري خلال حديثه إلى "الخليج 365"، إن خسائر الشركات جراء وباء كورونا كان متوقعًا منذ ظهور كورونا وغلق الشركات أبوابها، موضحًا أن الشركات لا تعمل ولديها أعباء كثيرة غير طبيعية، معقبًا :" ربنا يكون في عون الشركات كون هذا الموقف صعبًا للغاية ولم يحدث لها قبل ذلك".

وتابع عضو غرفة شركات السياحة: "شركات السياحة قاعدة في البيت ومفيش حاجة أسوأ من كده، بجانب ان بعض الشركات لديها مستحقات في السعودية مش عارفة تجيبها والموقف صعب، وهناك شركات ليست لديها قدرة على الاحتمال، ولديها مشكلات كبيرة وظروفها صعبة للغاية، بجانب الأقساط وخلافه".

وأعلنت غرفة شركات السياحة، تأييدها التام للقرار السعودي ودعمه لما تضمن من حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على إقامة الفريضة بشكل آمن صحياً وبما يحقق متطلبات الوقاية والتباعد الاجتماعي.

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وأكد الغرفة في بيان، أمس، قناعتها التامة بأن القرار جاء لضمان سلامة أرواح الملايين من المسلمين الراغبين في أداء فريضة الحج هذا العام، وبما أن حفظ النفس البشرية لها الأولوية بكل الشرائع السماوية، التي تعد المقصد والهدف الرئيسي للشريعة الإسلامية.

وقررت وزارة الحج السعودية، أمس، إقامة حج هذا العام 1441هـ بأعداد محدودة جدًّا للراغبين في أداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة؛ حرصًا على إقامة الشعيرة بشكل آمن صحيًّا وبما يحقق متطلبات الوقاية والتباعد الاجتماعي اللازم لضمان سلامة الإنسان وحمايته من مهددات هذه الجائحة، وتحقيقًا لمقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ النفس البشرية.

وأوضحت وزارة الحج في بيان، أن ذلك جاء نظرًا لما يشهده العالم من تفشي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في أكثر من (180) دولة حول العالم، حيث بلغ عدد الوفيات المتأثرة به قرابة نصف مليون حالة وفاة، وأكثر من 7 ملايين إصابة حول العالم.

جدير بالذكر، أن عائدات الحج والعمرة، تشكل مصدرًا وعائدًا مهمًّا للميزانية السعودية؛ حيث تعود سنويًّا بـ12 مليار دولار تقريباً، ويعني إلغاء الموسم زيادة الضغوط المالية على اقتصاد ضُرب بسبب كورونا وتراجع أسعار النفط.

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