اجتماع عاجل لقيادات "الثقافة" لبحث قرار افتتاح المسارح مجددًا.. اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قالت مصادر إن الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة، ستعقد اجتماعا عاجلاً مع قيادات الوزارة، اليوم الثلاثاء، بالمجلس الأعلى للثقافة.

يأتي الاجتماع لبحث تطبيق قرارات مجلس الوزراء بإعادة فتح المسارح والمواقع الثقافية، بدءًا من يوم السبت المقبل، في إطار تخفيف الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في مواجهة انتشار فيروس كورونا.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، عن مجموعة قرارات جديدة بشأن خطة التعايش مع فيروس كورونا، والإجراءات الاحترازية للحد من انتشاره بالتزامن مع عودة الحياة إلى طبيعتها بشكل تدريجي، على أن تطبق اعتبارًا من السبت المقبل 27 يونيو.

وجاءت القرارات كالتالي:

1- إعادة فتح المطاعم والمقاهي والنوادي الرياضية وصالات الجيم، مع السماح بوجود 25% من طاقتها.

2- فتح دور العبادة لأداء الصلوات مع تعليق صلاة الجمعة وصلاة الأحد في الكنائس.

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3- غلق المقاهي والمطاعم 10 مساءً.

4- منع تناول شرب الشيشة في المقاهي.

5- غلق المحلات التجارية الساعة 9 مساءً.

6- استمرار غلق الحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة.

7- استمرار غلق دور المناسبات في المساجد والكنائس.

8- فتح السينما والمسارح بنسبة 25% من طاقتها.

9- استمرار عمل المواصلات العامة حتى منتصف الليل وإعادة سيرها من 4 صباحاً